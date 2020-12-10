خالد الجندي: عمليات اختيار نوع الجنين سواء ذكرا أو أنثى ليست حراما.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عمليات اختيار نوع الجنين سواء ذكرا أو أنثى، التى يتم إجراؤها مؤخرا منذ 20 عاما، عبر تقنيات معينة، لا يوجد حرمانية فيها، ولا مانع من إجرائها.







وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ألوم على استاذ الفقه بجامعة الازهر حينما يقول إن هذا تدخل فى ملك الله، وهذه جاهلية؛ و مصيبة وجهل وعدم علم بالفقه".









وتابع: "كل ما يجوز طلبه يجوز فعله، فلا شىء يمنع تحديد نوع الجنين، يمكن ان تدعو الله، وان تفعل ما يحقق دعاءك".







