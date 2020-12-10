خالد الجندي: عمليات اختيار نوع الجنين سواء ذكرا أو أنثى ليست حراما.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عمليات اختيار نوع الجنين سواء ذكرا أو أنثى، التى يتم إجراؤها مؤخرا منذ 20 عاما، عبر تقنيات معينة، لا يوجد حرمانية فيها، ولا مانع من إجرائها.
وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ألوم على استاذ الفقه بجامعة الازهر حينما يقول إن هذا تدخل فى ملك الله، وهذه جاهلية؛ و مصيبة وجهل وعدم علم بالفقه".
وتابع: "كل ما يجوز طلبه يجوز فعله، فلا شىء يمنع تحديد نوع الجنين، يمكن ان تدعو الله، وان تفعل ما يحقق دعاءك".
حكم تحديد نوع الجنين
قال عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا تحديد نوع الجنين، منوها بأنها مجرد احتمالات والخالق والمقدر هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق بالمولود بشكل قطاع، كما أن معرفة ما في بطن المرأة الحامل من نوع الجنين ذكرًا كان أم أنثى لا شيء به.
وذكر أنه استدلالا على ذلك فقد بيّن الإمام القرطبي أن هذا ليس من العلم بالغيب وإنما هو من قبل الاستدلال، مشيرًا إلى أن تحديد نوع الجنين، إذا كان على المستوى الفردي ليس في الشرع ما يمنع من ذلك ولكن بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص.
وأضاف، من يريد أن يحدد نوع الجنين فيجوز ذلك ولكن بشرط أن لا يضر به فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب.