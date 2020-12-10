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مرأة

بـ الأحمر الناري.. هنادي مهنا تتألق رفقة زوجها في ختام مهرجان القاهرة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:57 م
هنادي مهنا واحمد
هنادي مهنا واحمد خالد صالح
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نهى هجرس
حرصت هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح على حضور ختام مهرجان القاهرة السينمائي لدورته 42، وتألقت هنادي مهنا بفستان طويل باللون الأحمر، كما يتميز بتفصيلة بسيطة وناعمة من البليسيه، ويتميز بتفصيلة الأوف شولدر، وشنطة كلاتش باللون الفضي اللامع لإكمال ظهورها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنادي مهنا على اللون البني للعيون ليبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج، كما اختارت ان تترك شعرها البني الطويل بطريقة مميزة وجذابة تتناسب مع ظهورها، ورفعت خصلات بسيطة لتبرز جمال إطلالتها.


من جانب آخر التزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكان أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء. 


وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران. 
بـ الأحمر الناري.. هنادي مهنا تتألق رفقة زوجها في ختام مهرجان القاهرة
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