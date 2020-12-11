وليد العطار ينهى أزمة إرسال تظلم منى عطا لله على إقصائها من قائمة محكمات الكاف

أنهى وليد العطار المدير التنفيذي فى اتحاد الكرة أزمة إرسال التظلم الخاص بالمحكمة الدولية منى عطالله على إقصاؤها من قائمة المحكمات الدولية إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف.





وتوجهت أمس الخميس منى عطالله إلى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة وعقدت جلسة مع الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة ووليد العطار المدير التنفيذي للاستفسار عن تأخر ارسال التظلم الخاص بها إلى الكاف من أجل التحقيق ببنود الشكوى.





وعلى الفور قام وليد العطار بإنهاء الأزمة وأصدر تعليماته بترجمة التظلم إلى اللغة الإنجليزية وإرساله إلى سكرتير الكاف.





وتنتظر منى عطالله الفصل من جانب الكاف بشأن الشكوى التى تقدمت بها وتضمنت التظلم من أبعادها عن قائمة المحكمات الدولية في القارة السمراء.





وفجر مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المحكمة الدولية منى عطاالله بعد إقصائها من قائمة المحكمات الدولية بإفريقيا وكشف عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت بين خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم "الفاف" وبين التونسي طارق البشماوى بالمكتب التنفيذي للكاف بشأن المحكمة الدولية منى عطاالله.





وقال إن تفاصيل المكالمة الهاتفية اشتكى خلالها خير الدين زطشي رئيس الفاف إلى طارق البشماوى من عصام عبد الفتاح مسؤول التطوير فى لجنة حكام الكاف من قيامه باستبعاد إحدى المحكمات الجزائريات من قائمة إفريقيا الدولية وتدعى لمياء رغم تواجدها منذ ٣ سنوات وضم يارا عاطف من مصر التى لم يمر عام على تواجدها فى التحكيم. لافتا إلى أن خير الدين زطشي أكد لطارق البشماوى أن عصام عبدالفتاح لا يضع العدالة فى الاختيارات للمحكمات نصب عينه وخير دليل على ذلك عدم ضم المحكمة الدولية منى عطاالله من مصر التى تمتلك خبرات ١٦ عاما فى التحكيم وطالب رئيس الفاف من طارق البشماوى بضم منى عطاالله إلى قائمة المحكمات فى الجزائر فى حال عدم رغبة عصام عبد الفتاح ولجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد فى تواجدها ضمن عناصر التحكيم النسائى فى مصر.





كانت المحكمة الدولية منى عطاالله تقدمت بتظلم إلى الدكتورة سحر عبد الحق ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة بعد إقصائها من قائمة المحكمات الدولية فى زون شمال أفريقيا.





وكشف مصدر مطلع داخل الجبلاية عن تفاصيل التظلم المقدم من جانب منى عطاالله وقال: اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ١٣ محكمة مساعدة من القارة السمراء وخلت من اسم منى عطاالله رغم تواجدها على الساحة التحكيمية منذ ١٦ عاما وشاركت في إدارة مباريات فى كأس العالم للسيدات وأمم أفريقيا عدة مرات.





وأوضح أن اختيارات عصام عبد الفتاح المسؤول عن حكام شمال افريقيا اقتصرت على محكمة مساعدة واحدة فقط وهى يارا عاطف المتواجدة منذ عام ٢٠١٩ فقط رغم أن القائمة ضمت اثنتين من المحكمات من المغرب ومن تونس أيضا مضيفا أن منى عطاالله تقدمت بتظلم منذ أسبوعين إلى ثنائي اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية تضمن إرسال اتحاد الكرة طلبا إلى الكاف للاستفسار عن عدم تواجدها ضمن قائمة المحكمات الدولية عن زون شمال افريقيا رغم تاريخها التحكيمى المشرف محليا وقالبا ودوليا لسابق خبراتها التحكيمية.





وأضاف: الدكتورة سحر عبد الحق بدورها توجهت بالسؤال إلى وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام عن غياب منى عطاالله عن قائمة المحكمات الدولية فى أفريقيا عن زون شمال أفريقيا وجاء الرد بأن المسؤول عن ترشيح المحكمات فى الكاف عصام عبدالفتاح وهو المنوط به اختيار محكمات من مصر وغيرها من دول شمال إفريقيا للانضمام إلى القائمة الدولية لقضاة الملاعب من البنات وتوجهت منى عطاالله إلى مسؤولين فى لجنة حكام الكاف للاستفسار عن غيابها عن قائمة المحكمات الدولية عن زون شمال افريقيا وأكدوا لها عدم وجود أي أزمة بالنسبة لهم شريطة إرسال الاتحاد المصري لكرة القدم التظلم الخاص بها كى يتم فتح باب التحقيق فى الأمر.





أشار إلى أن منى عطاالله تواجدت فى مقر اتحاد الكرة وعقدت جلسة مع وجيه أحمد للاستفسار عن مصير التظلم الخاص بها والمقدم منذ اسبوعين وتبين لها عدم إرساله إلى الكاف ونصحها بالتواصل مع الدكتورة سحر عبدالحق لكون الجبلاية هى المنوط بها إرسال التظلم لكون الكاف لا يتعامل سوى مع الاتحادات الأهلية وليس الأفراد من عناصر المنظومة الرياضية.





شدد على أن الاتحاد الجزائري برئاسة خير الدين زطشي نجح من خلال الشكوى التي أرسلها الى الكاف بعد خلو القائمة الدولية للمحكمات عن زون شمال افريقيا من الجزائريات فى تعيين إحدى المحكمات التابعة إليها وتدعى لمياء لافتا إلى أن هناك فارقا كبيرا بين الاتحاد الجزائري ونظيره المصرى فى الدفاع عن حقوق المحكمات في الكاف حيث تعامل خير الدين زطشي بصرامة فى ملف غياب العنصر التحكيمي من البنات عن القائمة الدولية عن زون شمال افريقيا وعلى النقيض يتم التعامل فى التظلم الخاص بالمحكمة الدولية منى عطاالله بتهاون فى حقوقها المعنوية والأدبية وعدم اهتمام.



