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رياضة

امير توفيق يكشف عن تيشيرت النادي الأهلي الجديد.. صورة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:07 م
تي شيرت الاهلي الجديد
تي شيرت الاهلي الجديد
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محمد بدران
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي عن القميص الجديد للنادي الأهلي في الموسم الجديد بعد تحقيق النجمة التاسعة في بطولة دوري ابطال افريقيا. 

ونشر أمير توفيق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : جلسة تصوير لنجوم الفريق بقميص الأهلي الجديد ... اللون الاحمر بالشورت الابيض" وعلق قائلًا "طقم المنزل لموسم 2020/2021 🔴🦅❤️".

وانطلقت، اليوم الجمعة النسخة الـ 62 من مسابقة الدوري الممتاز، بدأها إنبي وأسوان، في افتتاح الدوري المصري نسخة 2020 - 2021،، حيث حقق اسوان الفوز علي منافسه انبي بنتيجة هدف دون رد ،  ثم يستضيف طلائع الجيش منافسه الجونة بعد قليل ، وأخيرا تختتم مباريات اليوم بمسابقة الدوري بإقامة مباراة الإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا في تمام السابعة والنصف مساء على ملعب السلام.

يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.


ويحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة موقفه من اللاعب الجديد الذي سيتم التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قبل إخطار لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بقراره النهائي.

ويفاضل موسيماني بين العديد من السير الذاتية لمهاجمين أجانب تحسبًا لاستمرار فشل التعاقد مع أوجستين سيرينو في ظل رفض صن داونز التخلي عن اللاعب ، كما أنه حال مشاركته مع الفريق الجنوب أفريقي في النسخة الجديدة لدوري الأبطال الأفريقي سيبعده عن الحسابات الحمراء حتي يونيو المقبل.


وبدأت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي في التخطيط لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة من الآن، وهناك جلسات تتم بهدف إنهاء ملف الصفقات مبكرًا خاصة أن هناك اتفاقا بعدم التعاقد إلا مع لاعب واحد أو اثنين علي أقصي تقدير مع إعادة قيد محمد محمود ومحمود متولي والذي تم رفع اسمهما من القائمة لعدم اكتمال شفائهما.


وتراهن الإدارة الحمراء علي وعي مسئولي الجبلاية في إمكانية فتح القيد قبل نهاية شهر يناير المقبل حتي يتمكن الفريق الأحمر من تسجيل الصفقة الجديدة التي سيتم التعاقد معها بهدف تجهيزها للمشاركة في مونديال العالم فبراير المقبل، وبعيدا عن ملف صفقات الشتاء والاستعداد للمونديال، وكأس السوبر الأفريقي الذي سيواجه فيه أبناء الرداء الأحمر نهضة بركان المغربي بعد ان نجح الفريقان في حصد لقبي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية علي حساب الزمالك وبيراميدز بالترتيب.



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