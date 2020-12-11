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هالة زايد: هجوم الإخوان على لقاح كورونا "حاجة ميتردش عليها"

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:03 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
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عادل نصار
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مصر عملت مع الإمارات فى التجارب على اللقاح الصينى، وكنا رفاق فى المحنة، ونحن أول دولة افريقية تحصل على اللقاح، واللقاحات حصلت على موافقات الطوارئ، والإمارات كانت أول دولة تعطى موافقة نهائية على اللقاح، واستخدمناه فى اليوم الثانى لوصوله، فليس هناك لقاح سيأخذ موافقة نهائية، ولكن هناك موافقة الطوارئ، ويتم السماح بها بعد 3 مراحل من التجارب.

وأضافت هالة زايد خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، تم تجريب اللقاح على 45 ألف متطوع فى 6 دول منها مصر، التى كان بهم 3 آلاف شخص، ولم يتم رصد أى آثار جانبية غير متوقعة، أما المتوقع فشيء طبيعي مثل ارتفاع درجة الحرارة، فكل المضاعفات المتوقعة، آمنة.

وأكدت زايد، لا تستوقفني الاتهامات ولا أهتم بها، وأيضا لا أرد عليها، نحن نعمل بقوة وبعلم، وبدعم سياسى، ومصر قوية ليس فى الصحة فقط، ولكنها اختلفت فى السنوات الماضية، "فى حاجات مايتردش عليها"

وتابعت زايد، لأول مرة فى تاريخ مصر، يقام أبحاث إلكينيكية بهذا الشكل التضامنى، وكنت من بين هذه التجارب وحدث ذلك أمام عدسات الكاميرات، لسببين، أولهما، أن البحث الإكلينيكي شيء مهم جدا، والأمر الثانى، رسالة مباشرة للمواطن المصرى، أننى لن أتركه، فهذا اللقاح آمن، ولن نقوم بعمل شيء بشكل جزافي، ومن هنا أطمئن الشعب المصرى أننا فى ظل الجائحة، حاولنا إدارة الأزمة بشكل جيد.

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