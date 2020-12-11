لكل المصريين.. رئيس لجنة كورونا يزف بشرى للمواطنين بشأن توزيع اللقاح الصيني

زف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة، بشرى سارة للمواطنين بشأن طريقة توزيع لقاح فيروس كورونا الصيني في مصر.





وقال حسني، في حوار لبرنامج الجمعة في مصر، المذاع عبر شاشة أم بي سي مصر، اليوم الجمعة، إن كل المواطنين سيحصلون على اللقاح الصيني، مضيفا أن مصر ستحصل على دفعات متتالية من اللقاح الصيني في أقرب وقت لحصول جميع المواطنين عليه.





وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة المصرية، أن الدراسات ما زالت تتم على اللقاح الصيني لمعرفة تأثيره محدد المدة أو مدى الحياة، مضيفا أن 14% ممن أجريت عليهم تجارب اللقاح الصيني أصيبوا بالمرض ولكن بأعراض خفيفة جدا.





وأضاف حسام، أن بعض الذين حصلوا على اللقاح الصيني أصيبوا بالفيروس ولكن بأعراض خفيفة جدا، لافتا إلى أن اللقاح الصيني لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكن الأعراض تكون خفيفة جدا وتم تجريبه في أكثر من 45 دولة حول العالم.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة المصرية، إلى أنه لن يتم توزيع اللقاح إلا عن طريق وزارة الصحة وبالمجان، مضيفا أن خلال أيام قليلة سيتم الاعلان عن تجارب اللقاح الصيني في مصر ونتوقع أن تكون أفضل من نظيرتها في الخارج.



