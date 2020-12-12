أخبار التكنولوجيا.. 4 مميزات مبهرة لتحقيق أقصى استفادة من واتساب.. وهواوي تعلن 3 هواتف جديدة في 23 ديسمبر

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو التالي:
قالت شركة آبل Apple: "إن برنامج ملصقات الخصوصية الإلزامي المصمم للحفاظ على خصوصية التطبيقات، سيتم تطبيقه على جميع التطبيقات، سواء كانت تطبيقات مملوكة لمطورين تابعين لجهات خارجية، أو مملوكة لشركتها".
أعلنت شركة هواوي Huawei، عن أحدث هواتف سلسلة نوفا في وقت سابق من الشهر الماضي، تحت اسم nova 8 SE، والآن تستعد الشركة الصينية لإطلاق هاتفين آخرين ضمن تشكيلة الهواتف المتوسطة الفئة.
قدمت شركة ريلمي، هاتفيها الأحدث ضمن فئة الهواتف المتوسطة Realme X7 و X7 Pro في الأسواق الصينية فقط في شهر سبتمبر الماضي، وفي الشهر الذي يليه قدمت طراز Pro من قبل السلطات التايلاندية والتايوانية مما يؤكد على إطلاق النسخة العالمية من الهاتف.
أكدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، أنها ستطلق مجموعة هواتفها القادمة للعام الجديد Galaxy S21 بعد أسابيع قليلة، يوم الخميس 14 يناير المقبل، حيث ستكون سلسلة الهواتف عبارة عن 3 هواتف وهى Galaxy S21 و S21+ Galaxy و Galaxy S21 Ultra .
يعد تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا، ولكن تغيرت خدمة التراسل كثيرا من أن استحوذت عملاقة التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook في عام 2014، فإذا كنت تعتمد على واتساب في إدارة مهامك اليومية، فسوف تساعدك النصائح التالية من تحقيق أقصى استفادة من تطبيق المراسلة.
رصد هاتف Galaxy M12، القادم من شركة سامسونج في أحدث التسريبات والذي حصل على اعتماد Bluetooth SIG، والآن كشفت قائمة Geekench، عن أهم المواصفات التي سيأتي بها الهاتف المنتظر.
أعلنت شركة سامسونج رسميا عن تليفزيونها الذكى Samsung MicroLED ، وهو أول تليفزيون ذكى تطلقه الشركة تقنية MicroLED حي يأتى بقياس شاشة 110 بوصة، مع جودة 4K ، حيث سيتم إطلاق التليفزيون للبيع فى الأسواق العالمية مع بداية العام الجديد 2021.
تلقى تطبيق التراسل الفوري واتساب Whatsapp، مؤخرًا تحديثًا جديدًا جلب ميزة رائعة والتي تتيح لمستخدمى خدمة التراسل إعداد خلفيات مخصصة مختلفة لكل محادثة على حدة، وهى تعتبر أحدث التحديثات الجمالية التي طال انتظارها للتطبيق الشهير.
حققت خدمة البث التليفزيونى قناة ديزنى بلس Disney Plus رقما قياسيا، وذلك بعد تحقيقها حوالى 87 مليون مشترك حول العالم، بعد حوالى عام فقط من إطلاقها، الأمر الذى يجعلها تنافس أكبر المنصات التليفزيونية مثل نتفليكس.