بعد انتقاد سياسة App Store.. رد صادم من شركة آبل لـ واتساب

قالت شركة آبل Apple : "إن برنامج ملصقات الخصوصية الإلزامي المصمم للحفاظ على خصوصية التطبيقات، سيتم تطبيقه على جميع التطبيقات، سواء كانت تطبيقات مملوكة لمطورين تابعين لجهات خارجية، أو مملوكة لشركتها".





وبحسب ما ذكره موقع "vistabuzz"، جاء رد عملاقة التقنية الأمريكية، بعد أن انتقدتها شركة تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب "WhatsApp"، بأن البرنامج الذي أطلقته يفضل تطبيقات آبل على تطبيقات الطرف الثالث.









ويعني ذلك أن تطبيقات الشركة الأمريكية على متجر تطبيقات آيفون "App Store"، ستتلقى نفس ملصقات الخصوصية عند إطلاق البرنامج في وقت لاحق من العام الحالي، كما لو كانت تطبيقات تابعة لجهات خارجية.





وقد أفاد تقرير نشره موقع "Axios"، أمس بأن "واتساب" ردت على آبل مالكة متجر آب ستور بشأن ملصقات الخصوصية الجديدة للتطبيقات على منصتها الإلكترونية.





وانتقدت واتساب إجراء آبل قائلة: إنها خطوة غير عادلة، لأنها لا تغطي خدمة التراسل iMessage المملوكة للشركة الأمريكية، والتي تأتي مثبتة مسبقا على هواتف آيفون التابعة لها، ولا توجد في متجر التطبيقات".





وقالت خدمة واتساب: "إن إعطاء المستخدمين معلومات الخصوصية السهلة القراءة يعد بداية جيدة"، ثم أضافت: "من المهم أن للمستخدمين مقارنة ملصقات الخصوصية الخاصة بالتطبيقات التي يقومون بتنزيلها بالتطبيقات المثبتة مسبقا، مثل: iMessage".





الجدير بالذكر أن شركة أبل قد أعلنت عن ميزات ملصقات الخصوصية لأول مرة كجزء من مجموعة من ميزات الخصوصية الجديدة في مؤتمر WWDC 2020، وقالت الشركة إن الميزة يجب أن تزود مستخدمي التطبيق بمزيد من المعلومات حول البيانات التي يتم جمعها على معهم اعتبارا من الثامن من ديسمبر، حيث سيتعين على المطورين تقديم المعلومات عند إرسال التطبيقات والتحديثات الجديدة.