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معلش.. علي معلول يوجه رسالة لجماهير الأندية التونسية وعصام الشوالي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:21 م
علي معلول
علي معلول
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إسراء صبري
علق علي معلول، لاعب النادي الأهلي، على جملة "الشوالي" وهي "كم قسوت على أولاد بلدك يا معلول"، قائلا: "دا شغل وأني ألعب قدام فريق تونسي وأهدف بيبقى شغل".

وأكمل "معلول" خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلا: "أكن الاحترام لكل الأندية التونسية، معقبا: التعليق وجعني وتعليق الجماهير واللاعبين أيضا أثر فيا ووجعني".

وتابع: "لما تجيب جون في فرقة من تونس أو تطلع تونس من بطولة بيبقى شعور صعب بالنسبة للآخرين"، معقبا: "أعتذر للجميع بس دا شغلي.. معلش".

ويكشف النجم التونسي كواليس كثيرة وتفاصيل لم يتحدث عنها من قبل تتعلق بنهائي بطولة أفريقيا التي توج بها مع النادي الأهلي والثلاثية التاريخية التي حققها المارد الأحمر هذا العام، وسط تفاعل واحتفاء كبير من جمهور البرنامج الذي تغنى بألقاب "علولو".

 
وتتضمن الحلقة أسرارا ومفاجآت تتعلق بالعروض التي قدمت لنجم الأهلي ورأيه فيها وحقيقة تلقيه عرضا من نادي بيراميدز بالإضافة لسر احتفاله الشهير بالأهداف التي يحرزها وعلاقة نجله.
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