إصابة 60 شخصًا بحادث دهس في ولاية نيويورك الأمريكية.. فيديو

أعلنت شرطة ولاية نيويورك الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إصابة عشرات الأشخاص عقب دهس سيارة محتجين من حركة "أرواح السود مهمة" بالمدينة.





وقالت وسائل إعلام محلية، إن السيارة دهست عشرات المحتجين الذي وصل عددهم 60 شخصًا، كانوا قد خرجوا في مظاهرات للتنديد بعنف الشرطة ضد الأقليات في حي مانهاتن.





ونقلت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية عن مصادر بالشرطة قولها إن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على سائق السيارة، وهو قيد التحقيق الآن.





BMW plowed through 5 protesters in Manhattan just an hour ago. Group of about 60 were marching on 39th Street when the car drove through the line of bikes. Protest was held to #AbolishICE in solidarity with Bergen County Jail Hunger Strike.



