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فن

شاهد| إدوارد يحتفل بعيد ميلاده في كافيه مصطفى قمر

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
ادوارد
ادوارد
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ميرنا محمود
هنّأت الاعلامية بوسي شلبي، الفنان إدوارد بعيد ميلاده عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

ونشرت بوسي شلبي  فيديو احتفالا بالفنان إدوارد بعيد ميلاده وعلّقت قائلة: عيد ميلاد ادوارد في كافيه مصطفى قمر.

واحتفل طاقم عمل مسلسل "لؤلؤ" فى آخر يوم تصوير للمسلسل بالفنان إدوارد وكتب إدوارد عبر حسابه على "انستجرام" قائلًا: "آخر يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ.. احتفلو بعيد ميلادي ان شاء الله هتشوفوا مسلسل صورة مبهرة وقصة ممتعة وشكل جديد علي الدراما المصرية وجبة متكاملة تحت إشراف المخرج المبدع #محمد_سامي".

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

والعمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.

و انضم الفنان إدوارد لفريق عمل مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة ومن المقرر عرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث مسلسل "نسل الأغراب" فى إطار درامى صعيدى اجتماعى، وبطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، وآخرون، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى.

كما أن آخر أعمال إدوارد هو مسلسل "فرصة تانية" الذي خاض به الماراثون الرمضاني الماضي، ومن المقرر أن يشارك في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة.

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