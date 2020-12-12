مياه أسيوط: إنهاء أعمال تطهير 25 مروقا بـ 10 محطات مرشحة كبرى

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، السعى الدائم لإنتاج كوب ماء نظيف بأعلى معايير الجودة، حيث أنهت الشركة أعمال الغسيل والتطهير لجميع المروقات والخزانات الأرضية بجميع المحطات المرشحة الكبرى طبقًا لخطة الشركة لغسيل وتطهير المروقات هذا العام.









وقال إنه تم الانتهاء من تطهير وتعقيم 25 مروقا بـ 10 محطات مياه مرشحة كبرى نحو سلامة وجودة المياه المقدمة للمواطنين.









وأضاف أن أعمال تطهير وتعقيم الخزانات والشبكات والمروقات تنفذ بأحدث سبل واستراتيجيات التطهير المتبعة لتحقيق الهدف الأساسى لجودة المياه التى تضخ للمواطنين عبر الشبكات، فضلًا عن أعمال التعقيم والتطهير الطارئة التى تسير جنبًا إلى جنب مع الخطة الدورية الموضوعة والتى تضمن سلامة مراحل تنقية المياه والبكترلوجية، باستخدام أحدث الأجهزة المعملية التى تثبت جودة المياه ومطابقتها للمعايير القياسية لوزارة الصحة.







