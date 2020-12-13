بإطلالة جديدة.. راندا البحيري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

اقرأ أيضا:وتشارك راندا البحيرى فى فيم "أسوار عالية".فيلم أسوار عالية هو فيلم اجتماعى وتتبع أحداثه مسارات اجتماعية مختلفة داخل المجتمع المصري متناولة العلاقات المتشابكة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما يتناول عالم تجارة المخدرات وآثارها السلبي في المجتمع."أسوار عالية" .. تأليف أمل عفيفى .. بطولة رانيا يوسف أحمد العوضى راندا البحيرى، إنتصار، عبد العزيز مخيون ياسمين رحمى .. مدير تصوير حازم العتر وإخراج هشام عيسوى.