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فن

بإطلالة جديدة.. راندا البحيري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:57 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة راندا البحيرى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وحظيت الصورة بإعجاب متابعيها على انستجرام.

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وتشارك راندا البحيرى فى فيم "أسوار عالية".

فيلم أسوار عالية هو فيلم اجتماعى وتتبع أحداثه مسارات اجتماعية مختلفة داخل المجتمع المصري متناولة العلاقات المتشابكة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما يتناول عالم تجارة المخدرات وآثارها السلبي في المجتمع.

"أسوار عالية" .. تأليف أمل عفيفى .. بطولة رانيا يوسف أحمد العوضى راندا البحيرى، إنتصار، عبد العزيز مخيون ياسمين رحمى .. مدير تصوير حازم العتر وإخراج هشام عيسوى.

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