"ازرع شجرة" تطلق حملة "مركز إعلام صديق للبيئة" ببنى سويف

"مبادرة مركز إعلام صديق للبيئة" وذلك بمركز الإعلام بمدينة بني سويف، وبحضور قيادات وأشبال جمعية فتيان الكشافة والمرشدات وممثلي كلية علوم الأرض والآداب ومدير عام الزراعة ورئيس وأعضاء نادي روتاري ميدوم وجمعية مصريين وشباب الخير وشركة الحمد النظافة وتدوير المخلفات والتربية والتعليم. دشنت مؤسسة ازرع شجرة برئاسة نبيل محروس رئيس المؤسسة بالتعاون مع مركز النيل للإعلام ببنى سويف برئاسة محمد سعد مدير عام إعلام شمال الصعيدوتدوير





بدأ اللقاء بعرض متميز لنبيل محروس رئيس مؤسسة أزرع شجرة تناول الأهمية الغذائية والطبية لأوراق شجرة المورينجا والمركبات الفعالة فى أوراق المورينجا والثمار والزيوت التى تستخرج منها والجودة الاقتصادية والطبية من زراعتها والتى تساعد فى التغذية العلاجية الطبيعية للإنسان وتكون هذه المواد الفعالة سببا فى علاج الكثير من الأمراض التى يصاب بها الإنسان.





وأشار "محروس" إلى أن المؤسسة ساهمت فى زراعة مليون شجرة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر كما ساهمت المؤسسة فى زراعة ٢٠٠ شجرة مورنجا بمستشفى ٥٧ و٢٠٠ شجرة بالأكاديمية البحرية ٢٠٠ بمستشفى القلب أسوان وداخل المخيم الدائم بجامعة الأزهر وتعمل فى مجال زراعة الأسطح توريد وتركيب أنظمة الزراعة الحديثة عسل النحل الشابات.





وتم تدشين المبادرة بزراعة شجر مثمر بحديقة مركز النيل للإعلام ببنى سويف اهداء من مديرية الزراعة وسيتم وضع شجرات المورينجا وعمل سياج وبعضا من الشجر الفواح.





كما تم زيارة تجربة زراعة الأسطح بمديرية الزراعة وتوقيع برتوكول مع نادى روتارى ميدوم وشركة الحمد بقرية بياض العرب بشرق النيل.





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وأضاف نبيل محروس رئيس مؤسسة ازرع شجرة، أن أصل شجرة المورينجا يعود إلى بلاد الهند، كما أنّها تُزرع في آسيا، وإفريقيا، وجنوب أمريكا،كما يُطلق عليها في بعض الأحيان شجرة "غصن البان أو البان الزيتى، وهي تتميز باحتوائها على العديد من الفيتامينات، والمعادن، والبروتينات، ولذلك فقد شاع استخدامها منذ القدم بفوائدها المتعددة، وخصائصها الطبية، بالإضافة إلى ذلك فهي تمتلك خصائص مضادة للفطريات، والفيروسات، والالتهابات، والاكتئاب.



