قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس إذاعة القرآن الكريم: خطوة دار الإفتاء في تدريب الصحفيين رائدة لبناء وعي ديني رشيد
علي جمعة يوضح: لماذا طلوع الشمس من مغربها من أعظم علامات الساعة؟
أسعار الذهب الآن في مصر .. مفاجأة في قيمة عيار 21
سيدة غينيا الاستوائية الأولى: المرأة الريفية نصف المجتمع الأفريقي ودعمهن ضرورة
تشيلسي وباريس سان جيرمان.. موعد نهائي كأس العالم للأندية
رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2025 على موقع صدى البلد .. الآن
سلام على ميزان نتنياهو.. واشنطن تُراوغ والتهدئة مؤجلة بقرار سياسي
إنفانتينو: مونديال الأندية الحالي يشكل انطلاق عصر ذهبي جديد
أبرز مباريات اليوم الأحد 13-7-2025 والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يبحثان أوضاع السلم والأمن بالقارة الأفريقية
محافظ الإسكندرية يزور مصابي انهيار عقار العطارين ويوجه بصرف تعويضات
جابت الدرجات النهائية بكل المواد|طالبة تحصل على 100% في نتيجة الدبلومات الفنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السجن المشدد 3 سنوات لـ "مصور شرم الشيخ" بتهمة الاتجار في المخدرات

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها التي عُقدت اليوم بمحكمة طور سيناء، بمعاقبة سعيد. م. ع. خ (41 عامًا)، وهو مصور فوتوغرافي متخصص في التصوير تحت الماء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه. جاء الحكم بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

تفاصيل الحكم وهيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة. وحضر الجلسة إبراهيم عدلي، وكيل النيابة، وشارك في سكرتارية التحقيق محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

بدء الواقعة والتحريات الأمنية

تعود أحداث القضية إلى 17 مارس 2025، عندما تأكد لرجال الأمن بمدينة شرم الشيخ أن المتهم سعيد. م. ع. خ، الذي يعمل مصورًا تحت الماء، يمارس نشاط الاتجار في المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش، على نطاق واسع في الشوارع العامة. كشفت التحريات أن المتهم استخدم عدة وسائل نقل للتمويه والتخفي عن أعين الأجهزة الأمنية، من بينها سيارة ملاكي تحمل لوحات أرقام "ل.أ.ف.3 65". كما أكدت التحريات أن المتهم احتفظ بوسيلة انتقال أخرى في مسكنه بخلاف تلك المستخدمة في نقل المخدرات.

عملية الضبط والمضبوطات

بناءً على إذن صادر من جهات التحقيق بضبط المتهم و تفتيشه شخصيًا وسيارته بحثًا عن مواد مخدرة، وردت معلومات تفيد بأن المتهم كان على موعد لتسليم كمية من المخدرات في مسكنه بفيلا بمنطقة أرض المزاد بالهضبة.

تمكن ضباط المباحث من نصب كمين وضبط المتهم أثناء محاولته الهروب من مسكنه وقبل استقلاله السيارة. وعُثر بحوزته على حقيبة بداخلها 13 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، ومبلغ 1000 جنيه مصري، و500 روبل روسي، و755 يورو، و3445 دولارًا أمريكيًا. وبتفتيش السيارة، عُثر على 4 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض "كتر"، ورخصة قيادة، وهاتفين محمولين.

اعتراف المتهم والإجراءات القانونية

بمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبالغ المالية هي حصيلة بيعه، وأن الهاتفين المحمولين كانا لتسهيل التواصل مع العملاء، بينما استخدم السيارة لسرعة التنقل والهروب من رجال المباحث.

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 3113 جنح أول شرم الشيخ لسنة 2025. وبعد إخطار جهات التحقيق، قرر وكيل النائب العام لنيابات أول شرم الشيخ حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة بجراج قسم الشرطة تحت تصرف جهات التحقيق، وإيداع المبالغ المالية المضبوطة خزينة المحكمة، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لتحليلها.

أُحيلت القضية لاحقًا إلى محكمة الجنايات، حيث قيدت برقم 504 جنايات كلي جنوب سيناء لسنة 2025، لتصدر المحكمة حكمها النهائي في جلسة اليوم

جنوب سيناء حبس مصور مخدرات شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر يشيد بتنظيم دار الإفتاء برنامجا لتدريب الصحفيين

الدكتور الضويني: المؤسسات الدينية والإعلامية قادرة على صيانة المجتمع من الاختراقات

رئيس "دينية الشيوخ" في افتتاح البرنامج التدريبي للصحفيين

رئيس دينية الشيوخ: تدريب الصحفيين يعكس رسالة دار الإفتاء في بناء الوعي

أمين (البحوث الإسلامية) خلال كلمته في افتتاح ملتقى (الشباب وتحديات العصر)

أمين البحوث الإسلامية: الانحراف الفكري أول خطوات السقوط.. والعلم هو الحصن

بالصور

أبسط طريقة عمل فيريرو روشيه في المنزل

طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.

الالتهاب المزمن في الجسم.. عادات تقضى عليه

الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

5 أسباب تجعل النوم على الظهر سرًا لبشرة صحية ونضرة

5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة
5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة
5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة

فيديو

فيلم روكي الغلابة

فيلم روكي الغلابة يثير قلق رامي رضوان من زوجته الفنانة دنيا سمير غانم

سعاد حسني وعبدالحليم

سعاد حسني وعبدالحليم اتجوزوا.. آمال رمزي تكشف كواليس وذكريات صادمة من الوسط الفني

وليد توفيق

انزل يا جميل.. مقتطفات من حفل وليد توفيق في ليالي مراسي

راغب علامة

عاوزين يمسكوا إيده.. تهافت المعجبات على راغب علامة بحفله الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد