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حوادث

الدفاع فى قضية طفل المرور: أمين الشرطة لم يتقدم ببلاغ وقبل الاعتذار

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:36 م
طفل المرور وأصدقائه
طفل المرور وأصدقائه
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إبراهيم مصطفى
بدأت  محكمة جنح الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية، برئاسة المستشار إسلام نجيب، نظر جلسة محاكمة طفل المرور و3 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "طفل المرور" بتهمة تعاطي مخدر الحشيش.

حيث استمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع عن الأطفال الثلاثة المتهمين فى القضية حيث دفعوا بانتفاء القصد الجنائي للجرائم، وعدم توافر جريمة فرض القوة والسيطرة وذلك لانتفاء أركان جريمة استخدام التواصل الاجتماعي طبا للتقرير الفني، كما دفعوا بعدم قيام المجني عليه أمين الشرطة بتقديم بلاغ يخص هذه الوقائع واكتفي بتحرير مخالفة مرورية واعتذار المتهم الأول عن الواقعة وقبول الاعتذار، كما أن المتهمين صغار السن ولا يدركون بأن ما ارتكبوه يعاقب عليه فى القانون.


كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لمعاقبتهم على إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذلك إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى "محكمة الجنح المختصة" لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.
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