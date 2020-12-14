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رياضة

رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك: انتظروا مفاجآت ضخمة بشأن قناة النادي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
عصام سالم
عصام سالم
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ملك موسي
كشف عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك ، أن الفترة المقبلة سوف تشهد الكثير من التغييرات الإيجابية الكبيرة في قناة الزمالك ، وأنه بالفعل تم إعداد خطة جديدة من أجل تطوير البرامج .

وقال سالم ، انه سوف يتم الاستعانة بوجوه جديدة في الإعداد بالقناة بجانب المتواجدين حاليا من أجل تقديم محتوي جيد يسعد جميع الجماهير البيضاء .


وأضاف: «أنه لا يليق بقناة نادي الزمالك أن تقوم على برنامج واحد طوال الـ24 ساعة ويمكن تقديم برامج متنوعة على مدار ساعات البث، وذلك لخلق قناة مميزة.

وأشار إلى ان النادي لن يدخل في معارك لإثبات أحقيته بلقب نادي القرن ، وسيترك الأمر للقانون لقول كلمته في هذا الشأن.


واكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك أن الفترة القادمة ستشهد تقارب وجهات النظر مع الجميع مشددا على احترام جميع المنافسين .

وأوضح سالم أنه يرحب بالمشاركة في أي مبادرة، مشددا على احترامه لمبادرة نبذ التعصب حاليا برعاية وزارة الشباب والرياضة.
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