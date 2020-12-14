ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في انفجار جنوب طهران.. فيديو

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:03 م
انفجار في إيران
انفجار في إيران
Advertisements
شيماء مصطفى
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار بمدينة سلفجكان الصناعية جنوب طهران.

وذكر موقع "إيران انترناشيونال"، أن انفجارا أعقبه حريق، تعرضتا له مدينة سلفجكان الصناعية بمدينة قم جنوب العاصمة طهران.

وأضاف الموقع نقلًا عن مدير دائرة إدارة الأزمات في مدينة قم محسن أروجي أن الانفجار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.

وأشار أروجي إلى أنه تم إخماد النيران الناتجة عن الحريق، مضيفا أن الظروف عادت إلى طبيعتها في المدينة الصناعية.

وقال التلفزيون الإيراني إن "قوات من الطوارئ ورجال الإنقاذ ومروحية تشارك في عمليات لإطفاء"، مشيرا إلى نقل 5 أشخاص إلى المستشفى للعلاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لقطات جديدة لانفجارات في مستودع للأسلحة في مدينة روسية..فيديو

تدمير معسكر للحشد الشعبي في العراق إثر انفجار أنبوب غاز

قتلى وجرحى في انفجار قوي جنوبي إسرائيل

الصور الأولى من موقع انفجار جنوب إسرائيل

انفجار يضرب إسرائيل بعد تهديد إيران بالانتقام لمقتل العالم النووي فخري زاده

انفجار قوي يهز الهند وسقوط قتلى وجرحى وعالقون تحت الأنقاض

ترشيحاتنا

إصابة ربيع ياسين و18 لاعبا من منتخب مصر للشباب بكورونا

قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه لايبزيج

نشرة كورونا الفنية.. أحدث ظهور لـ رامي رضوان بعد تعافيه .. وتطورات حالة صابرين وأسرتها

انتوا متعرفوش حاجة .. كهربا يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك

تعرف على مواجهات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. 15% زيادة بالمعاش فى هذا الموعد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوفر من البنزين.. خطوة بخطوة كيف تحول سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي.. صور

لاحظها جيدا.. دراسة تكشف عن علامة تشير إلى الإصابة بـ السكري

مقارنة بين تويوتا كورولا toyota corolla 2021 و سكودا أوكتافيا 2021 skoda octavia .. صور