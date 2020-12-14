الوطنية للانتخابات تعلن أسماء الفائزين الثلاثة بدائرة كفر الشيخ بمجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية لعمليات الفرز في ختام جولات انتخابات مجلس النواب 2020.





وكشفت الهيئة في بيان صحفي، أصدرته منذ قليل، أ سماء الفائزين بـ100 مقعد في جولة الإعادة للمرحلة الثانية.





وأظهرت النتيجة النهائية، فوز المرشحين السيد أبو اليزيد شمس الدين، الشهير بسيد شمس عن حزب "مستقبل وطن"، وباسم عبد المحسن حجازي، الشهير بـ باسم حجازي عن حزب "الوفد الجديد"، وياسر منير عبد الخالق الشهير بـ ياسير منير بمقعد مستقل بالمقاعد الثلاث عن دائرة كفر الشيخ.





وأشارت مصادر بالهيئة الوطنية إلى أن الهيئة تلقت التظلمات من المرشحين الذين لم يحالفهم الفوز بأغلبية الأصوات الصحيحة (50+1)، وذلك من خلال تحقيق الطلبات المقدمة منهم وانتهت إلى رفض بعضها لعدم جدية التظلم،وعدم قبول البعض الآخر.



