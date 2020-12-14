إسلام فؤاد يحرز هدف التعادل لـ غزل المحلة في شباك سموحة

أحرز لاعبو غزل المحلة هدف التعادل في شباك نادي سموحة في المباراة التي تجمعهما على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام لموسم 2020 /2021 لتصبح النتيجة "1-1" لكلا الفريقين ".
وتمكن إسلام فؤاد لاعب غزل المحلة من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "83"، من خلال كرة عرضية من خالد رسلان من جهة اليمين قابلها إسلام فؤاد برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.
وتمكن عبد الكبير الوادي لاعب نادي سموحة من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "60"، بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفار للبت في أمر إحتساب الهدف عقب إلغائه من قبل حكم الراية بداعي التسلل ليعلن أولي أهداف الفريق السكندري في اللقاء .
وبدأ اللقاء بانحصار الكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين ولكن تمكن لاعبو سموحة من فرض الهجمات على مرمي غزل المحلة من أجل إحراز هدف التقدم.
وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من:
حارس المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: أطهر الطاهر - رجب نبيل – محمد عبد المنعم "كامبوس" – محمد الترهوني
الوسط: إسلام جمال – أحمد حمص – محمود حليمو – عبد الكبير الوادي – رفيق كابو
الهجوم: حسام حسن
أما غزل المحلة، ففي غياب مديره الفني خالد عيد بسبب متاعب صحية، فيقود تشكيله محمد البشبيشي حارس مرمى حرس الحدود السابق.
وأتى تشكيل المحلة كاملا كالتالي..
حارس المرمى: محمد البشبيشي
الدفاع: هاني عادل- محمد سامي - محمد فتح الله - فتحي مبروك
الوسط: خالد لطفي – أحمد حسن – أحمد عادل – محمود صلاح – عبده يحيى
الهجوم: يحيى حامد