إسلام فؤاد يحرز هدف التعادل لـ غزل المحلة في شباك سموحة

وتمكن عبد الكبير الوادي لاعب نادي سموحة من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "60"، بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفار للبت في أمر إحتساب الهدف عقب إلغائه من قبل حكم الراية بداعي التسلل ليعلن أولي أهداف الفريق السكندري في اللقاء .





وبدأ اللقاء بانحصار الكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين ولكن تمكن لاعبو سموحة من فرض الهجمات على مرمي غزل المحلة من أجل إحراز هدف التقدم.



