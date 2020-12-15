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أخبار العالم

قادمة من الفلبين.. مطار الكويت الدولي يستقبل أولى رحلات العمالة المنزلية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:41 ص
مطار الكويت الدولي
مطار الكويت الدولي يستقبل أولى رحلات العمالة المنزلية
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قسم الخارجي
استقبل مطار الكويت الدولي، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات العمالة المنزلية القادمة من العاصمة الفلبينية مانيلا، ضمن المرحلة الأولى لعودة العمالة المنزلية إلى الكويت، والتي تتضمن الهند والفلبين. 

وكان من المقرر وصول العمالة فجر أمس الاثنين، إلا أن مصدرا مطلعا كشف لصحيفة "القبس" أن تأجيل وصول الرحلات إلى اليوم الثلاثاء، يعود إلى بعض الإجراءات التنظيمية والصحية في محطات السفر الهندية.

وأكد المصدر أن خطة عودة العمالة تسير على ما يرام، ولم تحدث أي مشكلات مع أي أطراف حول عودتها، حيث إن التنسيق لا يزال مستمرًا، سواء مع الهند أو غيرها من الدول لعودة العمالة.

وأشار المصدر إلى أن "أولى الرحلات لعودة العمالة المنزلية ستصل قادمةً من مانيلا، فجر اليوم (الثلاثاء)، على متن الخطوط الجوية الكويتية، تتلوها الرحلات القادمة من الهند".

وجدير بالذكر أن الأعداد القادمة كل يوم لن تتجاوز 600 عامل منزلي. وهناك خطة لعودة 80 ألف عامل من الدول الـ 34، تستمر 4 أشهر  بمعدل 600 راكب يوميًا.

وتشمل المرحلة الأولى الهند والفلبين، تتبعها المرحلة الثانية وتشمل باقي الدول.
 
وتم تجهيز 58 بناية سكنية للحجر المؤسسي للعمالة تتضمن الفحص والمواصلات والأمن والإقامة والوجبات.
وتبلغ التكلفة 270 دينارا للشخص الواحد للسكن والاقامة، ويقوم الكفيل بالدخول إلى المنصة الإلكترونية "بالسلامة" لتسجيل بيانات طلب عودة العامل إلى الكويت. 
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