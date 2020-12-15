برلمان 2021.. القائمة الوطنية من أجل مصر نموذج لإنهاء سيطرة الحزب الواحد على مقاعد النواب

على مدار الحياة النيابية، والانتخابات البرلمانية، لم تشهد مصر تحالفا حزبيا مثل تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر حيث استطاع أن يترجم فعليا معنى تقديم مصلحة الوطن، على كل المصالح الحزبية والخاصة.. حزب مستقبل وطن، الذي استطاع بصفته صاحب الأغلبية، أن يمد يده لجميع القوى الحزبية، ومختلف الأطياف المجتمعية، ليشكلوا مجلس نواب جديدًا يتمتع بالتنوع الإيديولوجي والسياسي.





فتمثيل كافة التيارات المصرية داخل مجلس النواب، وهو الهدف الذي حرص عليه حزب مستقبل وطن، كان من أجل مصر بكافة الآراء المختلفة لإعلاء مصلحة الوطن الغالى مصر وصناعة مجلس نواب يضمن كافة رموز المجتمع على اختلاف أفكارهم وهدفنا جميعا إعلاء المصلحة العامة والوطنية وإنهاء نموذج سيطرة الحزب الواحد على مقاعد النواب.





وكان ذلك بالرغم من قدرة مستقبل وطن في حصد أغلبية مطلقة داخل مجلس النواب 2021، بما يمتلكه من رصيد كبير في الشارع، إلا أنه حرص على تمثيل كل الفئات، ورفض خوض انتخابات مجلس النواب بمفرده.





يقول المهندس أشرف رشاد، أمين عام الحزب، والنائب الأول له، إن التاريخ السياسى المصرى يقف احتراما للأحزاب السياسية المصرية التى شكلت القائمة الوطنية من أجل مصر والتى تضم الأحزاب المؤيدة والمعارضة، لنكون أمام مجلس نواب يحمل تنوعا كبيرا.





وبعد إعلان جميع نتائج الانتخابات، وآخرها حولها الإعادة للمرحلة الثانية، نرى كيف أن مستقبل وطن حقق بالفعل توازن داخل البرلمان الجديد، فلم يحصل على أكثر من 316 مقعدا منها 145 بنظام القائمة، و171 بنظام الفردي، ويليه حزب الشعب الجمهوري 50 مقعدًا، منها 28 بنظام القائمة، و22 بنظام الفردي، ثم تنسيقية شباب الأحزاب حصلت على 28 مقعدا.





وجاءت تمثيل بقية الأحزاب كالتالي:





- الوفد 26 مقعدًا، منها 21 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي.





- حماة الوطن 23 مقعدًا منها 19 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي.





- حزب مصر الحديثة 11 مقعدًا، منها 10 بنظام القائمة ومقعد بالنظام الفردي.





- حزب الإصلاح والتنمية 9 مقاعد بنظام القائمة





- المصري الديمقراطي الاجتماعي 7 مقاعد بنظام القائمة.





- حزب الحرية بـ7 مقاعد منهم 5 بنظام القائمة ومقعدين بنظام الفردي.





- حزب المؤتمر 7 مقاعد بنظام القائمة.





- حزب النور 7 مقاعد بنظام الفردي.





- حزب العدل 2 مقاعد بنظام القائمة





- إرادة جيل بمقعد واحد.





- حصل المستقلون، وبينهم معارضون على 95 مقعدا



