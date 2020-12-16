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الصحة العامة بجامعة الزقازيق: لقاحات كورونا دخلت مرحلة التصنيع السريع .. فيديو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:05 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمود محسن
أكد دكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إننا استلمنا 100 الف جرعة من لقاح كورونا الصيني، مؤكدا أن كل التطعيمات سواء اللقاح الصينى أو الروسى أو فايزر أو موديرنا دخل في مرحلة التصنيع السريع.

وأضاف المر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أن تلك اللقاحات تم إنتاجها في 7 او 8 أشهر بدلا من المدة الطبيعية لإنتاج اللقاحات، والتي تصل إلى 8 سنوات وحصل على موافقة طوارئ. 

وتابع استاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق أن العالم كله في حالة قلق من اللقاحات وهو شئ طبيعي. 

كشفت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، تفاصيل وصول لقاح كورونا الصيني لمصر، مؤكدة أن مصر تسلمت أول دفعة مساء أمس الخميس.

وقالت زايد،  إن :"دفعة ثانية هناخدها من الصين الأسبوع المقبل ولحد آخر الشهر كمان".

وأضافت الوزيرة، أن أولى الجرعات هتكون للأطقم الطبية وبعدها أصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أنه بداخل كل فئة هناك أولويات تحصل على اللقاح أولا.

وتابعت زايد، أنه نقوم بتنفيذ هذه الأمور وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أنه الاطفال أقل من 16 عاما هم من لا يمكن أن يحصل على لقاح كورونا.

وأكملت وزيرة الصحة، أن من الفئات التي لا يمكن أن تحصل على لقاح كورونا المرضعات وغير مفضل أن يتم تطعيم السيدات الحوامل. 

وكشفت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، طريقة الحصول على فيروس لقاح فيروس كورونا المستجد الصيني، مشيرة إلى أنه موقع الكتروني للتسجيل للحصول على اللقاح.

وقالت زايد، إنه نفذنا موقعا إلكترونيا للقاح كورونا وسيكون به استمارة يتطلب إملاؤها بالمعلومات الخاصة بالشخص الذي يريد اللقاح، مضيفة أن "وقت ما نستلم الجرعات هنتيح التسجيل وهنعرف الناس على آليات التسجيل".
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