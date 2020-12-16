مبروك عطية: أشد صور تغيير النعمة أن تكون معك ولا تستمتع بها.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن النعمة قد توجد في الإنسان ولكن بدون وجود أثر لها في حياته، كما أن النعمة قد تتبدل إلى ضدها، مصداقًا لقوله تعالى: "فأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ".





وأضاف مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن في أكثر من موضع في القرآن لم تنفع النعمة أصحابها، كما في قوله- تعالى: "فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا" وقوله- تعالى- { فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا } .





وأكد أن تغيير النعمة للجاحد بها، وارد جدًا، وأشد صور التغيير أن تكون أمام عينيك ولا تستمتع بها.



