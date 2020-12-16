صرف مكافأة الفوز على المقاولون للاعبي الزمالك

النادي مكا

وأضاف قاسم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك: أن جميع لاعبي الفريق حصلوا على مستحقاتهم المالية المتأخرة كما حصل اللاعبون الأجانب على مستحقاتهم.

ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك فى سداد متأخرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فضلا عن سداد جزء من مقدمات عقود اللاعبين.. كما تم صرف مكافآت الفوز على المقاولون العرب في بداية مشوار الفريق بالموسم الحالي.





وسددت اللجنة متأخرات رواتب العاملين والموظفين فضلا عن صرف مستحقات باقي لاعبي الفرق الأخرى.. وسيتم صرف باقى مستحقات باقى اللاعبين في جميع الألعاب خلال الأيام المقبلة.





وأكدت اللجنة أنه تم صرف جميع السلف اللازمة لتسيير أمور باقى اللعبات الأخرى ، وكذلك صرف بعض الشيكات الخاصة بشركة الكهرباء.