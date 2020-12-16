ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صرف مكافأة الفوز على المقاولون للاعبي الزمالك

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:18 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أعلن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن صرف النادي مكافأة الفوز علي المقاولون.  

وأضاف قاسم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك: أن جميع لاعبي الفريق حصلوا على مستحقاتهم المالية المتأخرة كما حصل اللاعبون الأجانب على مستحقاتهم.

ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة شئون  نادي الزمالك فى سداد متأخرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فضلا عن سداد جزء من مقدمات عقود اللاعبين.. كما تم صرف مكافآت الفوز على المقاولون العرب في بداية مشوار الفريق بالموسم الحالي.

وسددت اللجنة متأخرات رواتب العاملين والموظفين فضلا عن صرف مستحقات باقي  لاعبي الفرق الأخرى.. وسيتم صرف باقى مستحقات باقى اللاعبين في جميع الألعاب  خلال الأيام المقبلة.

وأكدت اللجنة أنه تم صرف جميع السلف اللازمة لتسيير أمور باقى اللعبات الأخرى ، وكذلك صرف بعض الشيكات الخاصة بشركة الكهرباء.
 
من جانبآخر.، أنهت اللجنة التى عقدت اجتماعا مطولا اليوم إجراءات استقبال فريق غزالة التشادي الذي سيلتقي  فريق الزمالك في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا بما في ذلك تأمين تذاكر سفر الفريق  الذي سيخوض مباراتي تلك المرحله فى القاهره بناء على اتفاق الناديين وذلك يوم ٢٣ ديسمبر  الحالي ويوم ٥ أو ٦ يناير ٢٠٢١.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مشرف الكرة بالزمالك: تعديل عقود بعض اللاعبين وهذه حقيقة التجديد لـ ساسي.. فيديو

بيان رسمي.. اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك تعلن سداد المتأخرات

ترشيحاتنا

تعليق الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية في الجيزة ..غدا

بتوجيهات رئاسية.. مؤتمر صحفي الخميس لإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة لأول مرة

بشرى للمصريبن.. وزير المالية يعلن التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا

طقس مضطرب لمدة 72 ساعة.. خريطة سقوط الأمطار المتوقعة حتى الجمعة المقبلة

من تونس.. حارس منتخب مصر للشباب يهاجم قرارات الكاف بعد إلغاء مباراة ليبيا

شاهد| عوض تاج الدين يرد بقوة على تأجيل الدفعة الثانية للقاح كورونا الصيني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تضيف ابتسامة رائعة على وجوه أطفال إسبانيا

وصفة لتبييض الجسم من أول استعمال

احذر.. استخدام ورق الألومنيوم في الطعام يهدد صحتك