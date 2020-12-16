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ديني

الأوقاف: الالتزام بالإجراءات الاحترازية دليل على حب المساجد والحفاظ عليها

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:12 ص
الأوقاف تواصل حملات
الأوقاف تواصل حملات التعقيم بالمساجد
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عبد الرحمن محمد
تواصل وزارة الأوقاف حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل)، وانطلاقًا من دور المسجد وأهميته، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا منها في الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية المساجد، والحفاظ على النفس البشرية. 

وتؤكد الوزارة أن الاهتمام بنظافة المساجد وتعقيمها تعظيم لشعائر الله (عز وجل)، وأن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية دليل على حب المساجد والحفاظ عليها؛ لذلك فإن تعقيم المساجد من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة حتى يمنَّ الله (عز وجل) علينا برفع البلاء، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

وأعلنت وزارة الأوقاف الانتهاء من توزيع الزي الأزهري على جميع الأئمة بـ 10 مديريات إقليمية هي: ” الوادي الجديد – بورسعيد – البحر الأحمر – جنوب سيناء – السويس – الإسماعيلية – الفيوم – بني سويف – دمياط – مرسى مطروح “ في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة، بالمديريات الإقليمية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إنه جار الانتهاء من ثلاث مديريات هي: ”شمال سيناء – أسوان – الأقصر” خلال الأسبوع المقبل، مؤكده استمرار توزيع الزي الأزهري على باقي المديريات الإقليمية خلال الأيام القليلة القادمة.

وطالبت الوزارة الأئمة الذين لم يتسلموا الزي الأزهري بالمديريات الـ (10) السابقة بسرعة التقدم بطلب لمدير المديرية يتضمن عدم تسلمه الزي الأزهري، مع توجيه مديري المديريات بسرعة النظر في الطلب والتسليم الفوري للزي الأزهري لمقدم الطلب.

وأوضح البيان أنه فور الانتهاء من توزيع الزي الأول على جميع الأئمة سيتم فورًا البدء في توزيع الزي الثاني. 

وكانت وزارة الأوقاف، وقعت بروتوكول تعاون مع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لتوفير 16 ألف زي أزهري جديد كدفعة أولى من التعاقد.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إننا نعمل على توفير  حياة كريمة للأئمة بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وندرس الآن توفير ثلاثة أزياء للأئمة كل عامين بدلا من زي واحد في العام. 
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