الأوقاف: الالتزام بالإجراءات الاحترازية دليل على حب المساجد والحفاظ عليها

تواصل وزارة الأوقاف حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل)، وانطلاقًا من دور المسجد وأهميته، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا منها في الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية المساجد، والحفاظ على النفس البشرية.





وتؤكد الوزارة أن الاهتمام بنظافة المساجد وتعقيمها تعظيم لشعائر الله (عز وجل)، وأن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية دليل على حب المساجد والحفاظ عليها؛ لذلك فإن تعقيم المساجد من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة حتى يمنَّ الله (عز وجل) علينا برفع البلاء، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.



