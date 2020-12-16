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اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11052 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2257 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 13274 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4249 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2123 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3075 نقطة.
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