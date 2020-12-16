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رياضة

شادي حسين يتقدم بالهدف الأول لسيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي في الدوري

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:47 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبد الله هشام
تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول أمام ضيفه البنك الأهلى فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الجيش بمدينة السويس فى إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

سجل الهدف اللاعب المخضرم شادي حسين فى الدقيقة 39 من زمن المباراة ، عقب متابعة للكرة المرتدة من دفاع فريق البنك الأهلي ليسدد شادي الكرة فى مرمى حارس فريق البنك أحمد السعدني .

شهدت المباراة أول خطورة عن طريق مهاجم سيراميكا كليوباترا شادي حسين فى الدقيقة 16 من زمن المباراة تصدى لها أحمد السعدنى حارس مرمى البنك الأهلي.

كان فريق سيراميكا كليوباترا اقتنص فوزا غاليا أمام الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لاشئ فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات الأسبوع الأول من المسابقة ليحصد أول ثلاث نقاط له فى تاريخ الدوري، بينما خطف فريق البنك الأهلي تعادلا ثمينا أمام وادي دجلة بنتيجة 1-1 فى إطار الأسبوع ذاته ليحصد اول نقطة فى تاريخه بالمسابقة .

وأعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة البنك الأهلي ، بتشكيل مكون من عامر عامر ، وأحمد محسن، وخالد صبحي، وطارق سامي، ورجب بكار، وكوامي بونسو، ومحمود نبيل، ومحمد توني، ومحمد إبراهيم، وشريف دابو، وشادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، ومحمد جمال، وعبد الله محمود، وصالح جمعة، ومحمد حسن، ومحمد مسعد، وأحمد غنيم، ووينفول كوبينا، ومصطفى ميسي.

كما بدأ محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي المباراة بالتشكيل التالي : 

حراسة المرمى: أحمد السعدني
الدفاع: محمد كوفي - محمد أحمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح
الوسط: معروف يوسف - محمد فخري - محمد حامد - محمد جمال بسيوني
الهجوم: موسى دياوارا - أحمد شرويدة

كان فريق البنك الأهلي تعادل مع منافسه وادي دجلة في الجولة الاولى من مناسفات الدوري الممتاز بنتيجة هدف لكل منهما . 
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