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أخبار البلد

أمين عام رئاسة الجمهورية بكوت ديفوار يشيد بالدعم الذي تقدّمه مصر لبلاده في مجال بناء القدرات

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:13 ص
كوت ديفوار
كوت ديفوار
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أ ش أ
أشاد وزير الدولة أمين عام رئاسة الجمهورية بكوت ديفوار باتريك أشي، بالتعاون القائم بين مصر وكوت ديفوار، مشيرًا إلى الدعم الذي تقدمه مصر في مجال بناء القدرات والتي تسهم في عملية التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور وائل بدوي سفير جمهورية مصر العربية في أبيدجان مع المسئول الإيفواري، وذلك في إطار حرص مصر على مواصلة تدعيم التعاون مع كوت ديفوار خلال الفترة القادمة في كافة المجالات، حيث بحث الطرفان آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

كما أعرب أشي عن تقدير كوت ديفوار لعمق العلاقات بين الدولتيّن، وحث الشركات المصرية على دخول السوق الإيفواري، مشيرًا إلى تعدد فرص الاستثمار والعمل في بلده؛ خاصة مع قرار الحكومة تخصيص 100 مليون يورو في مجال الاقتصاد على مدار السنوات الخمس المقبلة 2021-2025.
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