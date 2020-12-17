عشرات الشباب يتوافدون على مستشفى سوهاج الجامعي للتبرع بالدم لمصابي حادث دارالسلام

توافد عدد كبير من أبناء محافظة سوهاج إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ للتبرع بالدم إلى مُصابين حادث طريق دارالسلام أمام قرية البلابيش بالمحافظة.





وارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس تابع لشركة الصعيد للوجه القبلي، وسيارة ميكروباص على طريق دار السلام أمام قرية البلابيش، بمحافظة سوهاج، إلى ٦ حالات وفاة و٦ مصابين.





وأعلنت مديرية الصحة الطوارئ بجميع المستشفيات وتم الدفع ب ١٦ سيارة إسعاف لمكان الحادث، ونقل الجثث والمصابين لمستشفيات دارالسلام، وأخميم، سوهاج الجامعي.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع حادث سير بين اتوبيس وميكروباص ووجود ضحايا ومُصابين بدائرة مركز دارالسلام.





وعلى الفور تم الدفع ب ١٦ سيارة إسعاف لموقع الحادث.





وبالانتقال والفحص تبين وقوع التصادم بين أتوبيس تابع لشركة الصعيد للوجه القبلي، قادم من قنا باتجاه القاهرة، وسيارة ميكروباص يستقلها أشخاص من مركز دار السلام، وأسفر الحادث عن مصرع ٦ أشخاص وإصابة ٦ آخرين.





وينشر لكم "صدى البلد" أسماء المتوفين بهذا الحادث:"حاتم مزيد، ٢٣ عامًا، عامل، وأحمد السيد، ٢٩ عامًا، عامل، فارس علي، ٣٠ عامًا، عامل، وليد محمد، ٢٤ عامًا، عامل، السيد نور، ٥٠ عامًا، عامل، حسام الدين بهاء، ٢٤ عامًا، عامل".



