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اقتصاد

بتكوين تستمر بالارتفاع وتخترق حاجز 21 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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وكالات

كسرت بِتكوين حاجز 21 ألف دولار للمرة الأولى ، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق.


وقفزت العملة المشفرة 10.5 بالمئة إلى 21 ألفا و440 دولارا، لتبلغ مكاسبها أكثر من 170 بالمئة هذا العام، مدعومة بطلب من مستثمرين كبار تجتذبهم فرص الكسب السريع وما يتردد عن مقاومة العملة للتضخم وتوقعات أن تصبح أداة دفع رائجة.


وشهدت موجة صعود بِتكوين تدفقا ضخما للعملة إلى أمريكا الشمالية من شرق آسيا، يغذيه تهافت عليها من مستثمرين أمريكيين كبار كانت بواعث قلق رقابية تثنيهم من قبل.


ويتزامن صعود بِتكوين، التي يراها بعض المستثمرين ملاذا آمنا محتملا، مع تراجع السعر الفوري للذهب في الأشهر الأخيرة.


وكان غموض سوق العملات المشفرة يثني بعض المستثمرين مثل صناديق التحوط والحسابات العائلية، لكن تشديد الرقابة ساعد في تهدئة تلك المخاوف.

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