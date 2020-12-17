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رياضة

قبل قرار فيفا.. محاولات لإقناع محمد فضل بالبقاء فى الجبلاية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:53 ص
محمد فضل
محمد فضل
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يسري غازي
يجرى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، محاولات مكثفة من أجل إقناع محمد فضل عضو الحبلاية للعدول عن الاعتذار عن التواجد فى الاتحاد.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تقليص عدد اللجنة الخماسية إلى ثلاثة فقط تمهيدا لإدارة ملفات الجبلاية خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك قبل وصول خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلى مقر الجبلاية باختيار لجنة ثلاثية وتقليص عدد اللجنة الخماسية خلال الفترة المقبلة.

وطلب عمرو الجنايني من محمد فضل الاستمرار معه للعمل باللجنة خلال الفترة المقبلة لاسيما وأن هناك العديد من الملفات تتطلب خبرات نجم الأهلي السابق الإدارية من أجل الانتهاء منها.

يذكر أن محمد فضل قال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"لم أتحدث أو أصرح منذ فترة رسميا، تشرفت وكنت سعيدًا في العمل كعضو في الاتحاد المصري لكرة القدم، شكرًا للأستاذ عمرو الجناينى وشكرًا للاتحاد الدولي (فيفا)على ثقتهم ورغبتهم في استمراري داخل اللجنة القادمة".

وأوضح: "لكن الحمد لله استخرت الله وقررت الاعتذار منذ فترة كبيرة وإبلاغ الجميع بالاكتفاء بعد الانتهاء من اللائحة، وإتمام مهمتي".

واختتم: "بالتوفيق لما هو قادم للرياضة المصرية وكفاية شائعات".
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