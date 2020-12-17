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ثقافة

6 سفراء يتحدثون العربية وتكريم مترجمين مصريين بالقاهرة في احتفالات الثقافة باليوم العالمي للغة العربية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تشهد الدكتورة ايناس عبد الدايم  وزيرة الثقافة احتفالات اليوم العالمي للغة العربية التى تنظمها قطاعات الوزارة ممثلة في المجلس الاعلى للثقافة ضمن مبادرة علاقات ثقافية والمركز القومي للترجمة كما تتابع عبر  تقنيات الاتصال المرئي الفعاليات التى تنظمها الاكاديمية المصرية للفنون بروما من العاشرة صباحا حتى السابعة مساء وذلك يوم السبت 19 ديسمبر الجارى .

تتضمن الاحتفالات مشاركة مجموعة من سفراء الدول الاجنبية الذين يجيدون اللغة العربية للحديث عن تجربتهم مع لغة الضاد وهم سفراء إندونيسيا وبريطانيا وبولندا والنمسا وكوريا الجنوبية واليابان واليونان وذلك ضمن مبادرة علاقات ثقافية التى ينظمها الاعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، أما احتفال المركز القومي للترجمة يتضمن عروضًا تسجيلية  لإنجازات مترجمين مصريين من اللغات الاجنبية الي اللغة العربية وفقرة فنية لفريق كورال تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا الذي يشدو بمجموعة من القصائد المختارة كما تكرم وزيرة الثقافة في هذه المناسبة ثلاثة من المترجمين هم الدكتور أنور إبراهيم، المهندس أشرف عوني  والأستاذ بدر الرفاعي إلى جانب لقاء مفتوح  يشارك فيه المكرمين ويديره الدكتور عبدالعزيز بديوي.

وتمتد فعاليات الاحتفالات إلي الاكاديمية المصرية للفنون بروما تحت شعار يوم في حب اللغة العربية أونلاين ويبدأ العاشرة صباحًا بالتعريف باليوم العالمي للغة العربية واسباب اختيار هذا اليوم من كل عام ، يليه مداخلة للدكتورة أرينا دوتون، أستاذة اللغة والأدب العربي بجامعة لا ساپيينزا مع مجموعة من طلابها للحديث عن اللغة العربية، وأهميتها وأسباب اختيارهم لدراستها، ثم تقديم ورشتي عمل الأولى عن الخط العربي (خط الثلث) بالتنسيق مع صندوق التنمية الثقافية ويقدمها الدكتور خالد مجاهد الاستاذ بجامعة الازهر وبأكاديمية الخط العربي والثانية عن ( خط الرقعة) ويقدمها الفنان محمد البغدادي ومترجمتان الي اللغة الإيطالية وفي السادسة مساء يتم اطلاق مبادرة "نتكلم عربي" التي أعلنتها وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وتشارك من خلالها وزارة الثقافة ممثلة في الاكاديمية المصرية للفنون بروما بدروس تعريفية عن اللغة العربية تتم إذاعتها اسبوعيًا بدءًا من شهر ينايرالمقبل، وذلك لتعزيز الهوية لابناء الجالية المصرية وكذلك كون اللغة هي الأداة الاساسية لابراز الجوانب المضيئة في حضارة الامة وتاريخها وثقافتها والمحور الأساسي لمنظومة الثقافة ومصدر استقاء المعرفة ونقل الثقافات وتبادل المعارف والخبرات وتختم الاحتفالية بفقرة فنية من الموسيقي العربية لعازف العود الفنان محسن ابراهيم.
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