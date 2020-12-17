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فن

فيديو.. مى عمر تغنى الأغنية الدعائية لمسلسلها "لؤلؤ" قبل عرضه على ON

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:55 م
صدى البلد
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محمد نحلة
طرحت شركة سينرجى الأغنية الدعائية لمسلسل "لؤلؤ" والتى تحمل اسم "لؤلؤ" وتغنيها النجمة مى عمر بطلة العمل المقرر بدء عرض حلقاته على قناتى ON و ON دراما يوم 27 ديسمبر الجارى.

وتدور أحداث مسلسل "لؤلؤ" فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر والفنان أحمد زاهر، كل من نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.


وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.
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