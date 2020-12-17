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محافظات

لتنفيذ محور الوفاء والأمل.. تسكين 833 أسرة من عزبة الهجانة بمساكن أهالينا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:44 م
تسكين 833 أسرة من
تسكين 833 أسرة من عزبة الهجانة بمساكن أهالينا لتنفيذالمحور
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عبد العزيز جمال
أعلن المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن الانتهاء من تسكين 833 أسرة مقيمة أسفل خطوط الضغط العالى بعزبة الهجانة حي شرق مدينة نصر بوحدات سكنية جديدة بمساكن أهالينا ٢ بحي السلام في شقق مؤثثة ومزودة بجميع الخدمات.

وأكد صابر، إزالة 348 عقار أسفل الضغط العالى من إجمالى 516 عقارا بإجمالي 1411 أسرة، لتنفيذ محور الوفاء والأمل والذى يربط الدائرى بطريق السويس مرورًا بعزبة الهجانة وأيضا لكون هذه العقارات ذات خطورة أسفل خطوط الكهرباء.

وأوضح أنه جارى المتابعة اليومية لحين الإنتهاء من الأعمال بناء على  توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكد المحافظ ان محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس  حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة أسفل خطوط الضغط العالي  ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.  

واضاف المحافظ ان إنشاء تلك المحاور يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين حيث سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير.
لتنفيذ محور الوفاء والأمل.. تسكين 833 أسرة من عزبة الهجانة بمساكن أهالينا
لتنفيذ محور الوفاء والأمل.. تسكين 833 أسرة من عزبة الهجانة بمساكن أهالينا
لتنفيذ محور الوفاء والأمل.. تسكين 833 أسرة من عزبة الهجانة بمساكن أهالينا
لتنفيذ محور الوفاء والأمل.. تسكين 833 أسرة من عزبة الهجانة بمساكن أهالينا
لتنفيذ محور الوفاء والأمل.. تسكين 833 أسرة من عزبة الهجانة بمساكن أهالينا
لتنفيذ محور الوفاء والأمل.. تسكين 833 أسرة من عزبة الهجانة بمساكن أهالينا
لتنفيذ محور الوفاء والأمل.. تسكين 833 أسرة من عزبة الهجانة بمساكن أهالينا
لتنفيذ محور الوفاء والأمل.. تسكين 833 أسرة من عزبة الهجانة بمساكن أهالينا
لتنفيذ محور الوفاء والأمل.. تسكين 833 أسرة من عزبة الهجانة بمساكن أهالينا
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