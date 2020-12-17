لتنفيذ محور الوفاء والأمل.. تسكين 833 أسرة من عزبة الهجانة بمساكن أهالينا

أعلن المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن الانتهاء من تسكين 833 أسرة مقيمة أسفل خطوط الضغط العالى بعزبة الهجانة حي شرق مدينة نصر بوحدات سكنية جديدة بمساكن أهالينا ٢ بحي السلام في شقق مؤثثة ومزودة بجميع الخدمات.





وأكد صابر، إزالة 348 عقار أسفل الضغط العالى من إجمالى 516 عقارا بإجمالي 1411 أسرة ، لتنفيذ محور الوفاء والأمل والذى يربط الدائرى بطريق السويس مرورًا بعزبة الهجانة وأيضا لكون هذه العقارات ذات خطورة أسفل خطوط الكهرباء.





وأوضح أنه جارى المتابعة اليومية لحين الإنتهاء من الأعمال بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



