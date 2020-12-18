حبس عاطلين وربة منزل لسرقتهم شركة بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين وربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة شركة بمدينة نصر.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين للتعرف على الوقائع التى ارتكبوها من قبل وإعداد تقرير مفصل بذلك.





وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة سرقة شركة بمدينة نصر وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.





تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من صاحب شركة كائنة بدائرة القسم، قرر باكتشافه كسر باب الشركة وسرقة مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية وهاتف محمول من داخلها.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلَين، ربة منزل "لإثنين منهما معلومات جنائية" تم ضبطهم.





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشادهم بمسكنهم ضبط مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية من متحصلات واقعة السرقة.



