صحة المنيا: فحص وعلاج 1527 حالة خلال أعمال القافلة الطبية بقرية الشيخ مسعود

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن إطلاق مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ اعمال القافلة بقرية الشيخ مسعود، وذلك خلال يومي 16 و17 ديسمبر الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1527 حاله مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.





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وأوضح وكيل الوزارة،أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي 337 حالة جراحة و463 حالة اطفال و193 باطنة و154 قلب و159 حالة جلدية و144 نساء و77 تنظيم اسرة الى جانب انه تم عمل عينه 83 تحاليل مختلفة و61 حالات موجات صوتيه و5 حالات رسم قلب، و4 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 125 متردد وتحويل للمستشفى 17 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 84 متردد، و تم استخدام 7 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.





وفي سياق متصل أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا،أهمية الدور الذي يقوم به رؤساء القري في العمل التنفيذي، مؤكدا أنهم المحرك الأساسي والبداية الناجحة في جميع الملفات والقطاعات التي تعمل فيها المحافظة، مشددا على حسن اختيارهم وانتقاء أفضل الكفاءات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد للاختبارات التي تجريها المحافظة لاختيار قيادات تنفيذية جديدة من رؤساء للقري ونواب رؤساء للمدن، وذلك لتجديد الدماء بالوحدات المحلية والقروية، حيث تم إعداد اختبارات الكترونية لاختيار أفضل العناصر.





أكد المحافظ على أهمية درو رؤساء القري في متابعة تنفيذ الإزالات لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة الى جانب المرور الدوري على القرى ومتابعة رفع القمامة والتخلص منها في النقاط الوسيطة ورفع الإشغالات والمخالفات الخاصة بالمواطنين من على جانبي الطرق وكذلك فحص المعدات وصيانتها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والإبلاغ عن أي عوائق، واستكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، والمتابعة الدقيقة لنسب تنفيذ كافة الأعمال ، مشددا على أنه لا تسامح في تخاذل أي مسئول عن القيام بعمله، ومطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.





وطالب المحافظ، بضرورة التفاني في العمل وحسن معاملة المواطنين وانتهاج سياسة الباب المفتوح، واستقبال المواطنين من أجل التخفيف عن معاناتهم وتلبية مطالبهم القانونية والمشروعة، والعمل بروح الفريق .





واستعرض نائب المحافظ نماذج الاختبارات المعدة من خلال منظومة التحول الرقمي ، حيث يشمل التقييم الجوانب العلمية والسلوكية والوظيفية لرؤساء القري وذلك في إطار منظومة التقييم والاختيار التي تعتمدها المحافظة لاختيار العناصر الجيدة.



