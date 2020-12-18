صحة المنيا: فحص وعلاج 1527 حالة خلال أعمال القافلة الطبية بقرية الشيخ مسعود

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن إطلاق مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ اعمال القافلة بقرية الشيخ مسعود، وذلك خلال يومي 16 و17 ديسمبر الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1527 حاله مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.
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وأوضح وكيل الوزارة،أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي 337 حالة جراحة و463 حالة اطفال و193 باطنة و154 قلب و159 حالة جلدية و144 نساء و77 تنظيم اسرة الى جانب انه تم عمل عينه 83 تحاليل مختلفة و61 حالات موجات صوتيه و5 حالات رسم قلب، و4 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 125 متردد وتحويل للمستشفى 17 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 84 متردد، و تم استخدام 7 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.
وفي سياق متصل أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا،أهمية الدور الذي يقوم به رؤساء القري في العمل التنفيذي، مؤكدا أنهم المحرك الأساسي والبداية الناجحة في جميع الملفات والقطاعات التي تعمل فيها المحافظة، مشددا على حسن اختيارهم وانتقاء أفضل الكفاءات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد للاختبارات التي تجريها المحافظة لاختيار قيادات تنفيذية جديدة من رؤساء للقري ونواب رؤساء للمدن، وذلك لتجديد الدماء بالوحدات المحلية والقروية، حيث تم إعداد اختبارات الكترونية لاختيار أفضل العناصر.
أكد المحافظ على أهمية درو رؤساء القري في متابعة تنفيذ الإزالات لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة الى جانب المرور الدوري على القرى ومتابعة رفع القمامة والتخلص منها في النقاط الوسيطة ورفع الإشغالات والمخالفات الخاصة بالمواطنين من على جانبي الطرق وكذلك فحص المعدات وصيانتها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والإبلاغ عن أي عوائق، واستكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، والمتابعة الدقيقة لنسب تنفيذ كافة الأعمال ، مشددا على أنه لا تسامح في تخاذل أي مسئول عن القيام بعمله، ومطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.
وطالب المحافظ، بضرورة التفاني في العمل وحسن معاملة المواطنين وانتهاج سياسة الباب المفتوح، واستقبال المواطنين من أجل التخفيف عن معاناتهم وتلبية مطالبهم القانونية والمشروعة، والعمل بروح الفريق .
واستعرض نائب المحافظ نماذج الاختبارات المعدة من خلال منظومة التحول الرقمي ، حيث يشمل التقييم الجوانب العلمية والسلوكية والوظيفية لرؤساء القري وذلك في إطار منظومة التقييم والاختيار التي تعتمدها المحافظة لاختيار العناصر الجيدة.