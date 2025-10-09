بعثة المنتخب تصل مطار القاهره قادمة من المغرب بعد التأهل للمونديال

وصل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قادماً من دولة المغرب الشقيق، على متن رحلة خاصة سيرتها الشركة الوطنية القابضة لمصر للطيران، وذلك بعد التأهل لمونديال كأس العالم 2026 والذي يقام بأمريكا وكندا والمكسيك.

وكان في استقبال ببعثة المنتخب فور وصوله مطار القاهرة الدولي كلا من الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، والملاح أشرف حافظ ،مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي ، والمعروف إعلاميا بالمطار القديم.

وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة المحاسب مجدى إسحاق ، وشركة مصر للطيران بقيادة الطيار أحمد عادل ، على توفير كافة التسهيلات اللآزمة لخروج اللاعبين من مبني الركاب صالة رقم 4 بسهولة ويسر ، كما حرصوا على تقديم الورود للاعبين ، فور وصولهم صالة الوصول.

واستقبل مطار القاهرة الدولي رحلة مصر للطيران الخاصة، رقم MS3951 وهى أحدث طائرات الشركة من طراز A321neo قادمة من مطار الملك محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة وعلي متنها أعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقب فوزه علي منتخب جيبوتي في المباراة التي أقيمت بالمغرب وتأهله لبطولة كأس العالم 2026.