قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟
ويتكوف: ترامب في مصر الأسبوع المقبل
فتح: مصر والجهود الدولية أنقذت غزة من مشروع التهجير
وزير الخارجية الأمريكي: سيفرج عن 20 رهينة بفضل ترامب
حسام حسن يتخذ قرارًا هاما بشأن محمد صلاح أمام غينيا بيساو
بعد مفاوضات شرم الشيخ.. البيت الأبيض يسخر من بايدن بعد "ورقة ترامب"
اتفاق غزة يكتب فصلًا جديدًا في دبلوماسية مصر .. وتحليل استراتيجي يكشف كواليس النجاح
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع
مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين
سفير فلسطين السابق : موقف مصر الصخرة التي تحطمت عليها مخططات التهجير
ترامب يؤكد انتهاء الحرب في غزة.. ويعلن توجهه إلى مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق
ترامب: سنعيد إعمار غزة.. والحرب كان لا بد أن تتوقف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعثة المنتخب تصل مطار القاهره قادمة من المغرب بعد التأهل للمونديال

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

وصل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قادماً من دولة المغرب الشقيق، على متن رحلة خاصة سيرتها الشركة الوطنية القابضة لمصر للطيران، وذلك بعد التأهل لمونديال كأس العالم 2026 والذي يقام بأمريكا وكندا والمكسيك.

وكان في استقبال ببعثة المنتخب فور وصوله مطار القاهرة الدولي كلا من الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، والملاح أشرف حافظ ،مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي ، والمعروف إعلاميا بالمطار القديم. 

وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة المحاسب مجدى إسحاق ، وشركة مصر للطيران بقيادة الطيار أحمد عادل ، على توفير كافة التسهيلات اللآزمة لخروج اللاعبين من مبني الركاب صالة رقم 4 بسهولة ويسر ، كما حرصوا على تقديم الورود للاعبين ، فور وصولهم صالة الوصول. 

واستقبل مطار القاهرة الدولي رحلة مصر للطيران الخاصة، رقم MS3951 وهى أحدث طائرات الشركة من طراز A321neo قادمة من مطار الملك محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة وعلي متنها أعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقب فوزه علي منتخب جيبوتي في المباراة التي أقيمت بالمغرب وتأهله لبطولة كأس العالم 2026.

مطار القاهرة المنتخب الوطني رحلة خاصة الشركة الوطنية التأهل لمونديال كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

حالة الطقس

أمطار بعدة محافظات.. واحذروا الأمواج بشواطئ هذه المدن| الطقس اليوم

ترشيحاتنا

الطعمية الهشة

المحلات .. طريقة عمل الطعمية الهشة

الكلى

دراسة جديدة تكشف عن طريقة غير متوقعة لمنع حصوات الكلى

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وراثيًا

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وراثيًا

بالصور

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

زيت السمسم
زيت السمسم
زيت السمسم

طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن بسرعة.. خداع الجسم بالجاذبية يحفز حرق الدهون دون حمية أو رياضة شاقة

نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن
نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن
نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن

طريقة عمل البليلة باللبن.. تمنحك الدفء والطاقة

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد