بعد 4 أيام من موته.. وفاة والدة الروائي الراحل بهاء عبد المجيد

توفيت والدة الكاتب والروائي الدكتور بهاء عبد المجيد، اليوم، بعد وفاته الثلاثاء الماضي، حسب ما أعلن الشاعر أحمد الشهاوى، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك.









وكتب أحمد الشهاوي: "ماتت والدة الكاتب الروائي الدكتور بهاء عبد المجيد بعد وفاته بأربعة أيام فقط حزنا ومرضا، وهي التي أصرت على اصطحابه إلى مستشفاه، ثم دخلت في اليوم الثاني مستشفى السلام الدولي بالمعادي وتوفيت فيه الآن، ماتت دون أن تعلم وفاة بهاء، وكانت توصي يوميا بالاعتناء به، بينما كان الابن في رحاب ربه، لقد فقدت ابنيها خلال ثمانية أشهر وهما خالد وبهاء في عام واحد، يبدو أنه عام الحزن".









تصدر الكاتب بهاء عبد المجيد، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وفاته بفيروس كورونا.









ونعت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي، د. بهاء عبد المجيد، عضو اللجنة الثقافية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأستاذ الأدب الإنجليزي ، الذى توفى مساء أمس إثر إصابته بفيروس كورونا.









بهاء عبد المجيد أستاذ جامعي وصدر له العديد من الروايات منها "النوم مع الغرباء و"خمارة المعبد" و"جبل الزينة" و"سانت تريز" فضلا عن 9 مجموعات قصصية، وأخيرًا رواية "قطيفة حمراء".









وخيمت حالة من الصدمة على الأوساط الثقافية المصرية، مساء اليوم، بعد خبر الرحيل المفاجئ لأستاذ الأدب الإنجليزي .









وقدم عبدالمجيد العديد من الأعمال الأدبية طوال مشواره، حصل عام 2000 على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي وعنوانها: ( تطور التيمات الأدبية في أعمال شيمس هيني الشعرية The thematic evolution in the poetic works of Seamus Heaney ) من قسم اللغة الإنجليزية –كلية التربية – جامعة عين شمس ، كما حصل عام 1996 على الماجستير في الأدب الإنجليزي بعنوان: ( موضوع العنف في شعر تيد هيوز عن الحيوان ) (The theme of violence in the animal poetry of Ted Hughes) من قسم اللغة الإنجليزية – كلية التربية – جامعة عين شمس.