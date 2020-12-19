نجلاء بدر بفستان مثير في حفل ديرجست.. شاهد

توافد عدد كبير من نجوم الفن لحفل دير جست السنوي الذي يقام في دورته الـ17، وظهرت خلاله الفنانة نجلاء بدر بفستان مفتوح الصدر أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي فور انتشار الصور.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، دينا، عبير صبري وزوجها، الإعلامية لميس الحديدي، رنا سماحة وزوجها، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.





وبدأ حفل دير جيست بكلمة للفنان الراحل محمود ياسين من أحد لقاءاته التليفزيونية السابقة، وصفق للكلمة جميع الحضور. وحضر المطرب رامى صبرى الذى قدم فى بداية الحفل أغنية "حياتي مش تمام"، وقام ماجد حسنى رئيس دير جيست بتكريمه، وإهدائه درع المؤسسة. وحضرت الفنانة جومانا مراد، الفنان خالد النبوى، رامى صبرى، الفنان محمود عبد المغنى، أحمد شيبة، المخرج محمد سامى، كابتن حازم إمام، الإعلامي سيف زاهر، وغيرهم.



وستكشف مؤسسة دير جيست خلال الحفل الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع اسيندنت جروب الأمريكية، واختيار الـ4 جوائز الدولية لنجوم هوليوود مع الاحتفال بجميع الفائزين والمكرمين لهذا العام.