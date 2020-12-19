راجل 100 %.. زوجة عدوية تبكي على الهواء وترد بالمستندات حول الحادث الشهير.. شاهد





وانفعلت "نوسة" خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" أثناء روايتها عن كواليس الحادث الذي تعرض له أحمد عدوية لهدف الشر، قائلة: "زوجي راجل 100٪ وحملت منه بعد الحادثة وانا بنفسي سقطت الجنين بتعليمات من الأطباء".





وبكت زوجة الفنان أحمد عدوية تأثرا عما بدر من البعض الذين تداولوا بعض الاخبار المغلوطة والصور المفبركة عن أحمد عدوية، مضيفة "برد على الناس اللي مش عايزة تسكت بس انا هسكتهم وكل واحد تكلم عن زوجي انا هقف لهم بالمستندات و بالقانون ومش هسيب حد الا لما اجيبه واحاكمه".





وقالت "نوسة" :" زوجي تعرض لمحاولة قتل بوضع مواد مخدرة له للنيل منه، بسبب غيرة من احد الأشخاص" ، مشيرة إلى أنها تلقت تهديدات لاسكاتها ولكنها لن تخشى أحد وظلت تتحدث دفاعا عن أحمد عدوية، لذلك قررت الحديث عن الحادث الشهير لكي تحسم الموضوع وكشف الحقيقة للجميع بشأن الإساءة منه كرجل، خاصة أنه تعرض وقتها لحالة نفسية شديدة وكان يجلس في الشارع بسبب الاخبار المغلوطة.