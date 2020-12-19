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توك شو

«هفضل أعشقه لحد ما أموت».. أحمد عدوية يكشف علاقته بـ الملحن بليغ حمدي وأغانيه لزوجته نوسة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:59 ص
أحمد عدوية
أحمد عدوية
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قسم التوك شو
روى المطرب الشعبي أحمد عدوية تفاصيل علاقته بـ الملحن بليغ حمدي، موضحا أن بليغ حمدي كان يحبه كثيرا وبينهم أعمال فنية مشتركة.

قال «عدوية» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة «الحياة» : «بليغ حمدي فنان ، وانا بعشقه لحد ما أموت وألحانه تدخل قلبه»، منهوها إلى أنه قدم ألحانا مميزة مع كثير من الفنانين.

وأضاف أحمد عدوية أنه قدم أغنية «ياختي اسملتين» الحان الراحل بليغ حمدي لزوجته نوسة، وغنى أيضا لزوجته في فترة الخطوبة أغنية «الدور الاولاني» و«ياحلوة بنت الحتة» .

من جانبها ردت نوسة زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية على الأكاذيب ومروجي الشائعات التى نشرت على زوجها، مؤكدة أن كل هذه شائعات ليس لها أساس من الصحة. 

وانفعلت "نوسة" أثناء روايتها كواليس الحادث الذي تعرض له أحمد عدوية، قائلة: "زوجي راجل 100٪ وحملت منه بعد الحادثة وانا بنفسي سقطت الجنين بتعليمات من الأطباء".

وبكت زوجة الفنان أحمد عدوية تأثرا عما بدر من البعض الذين تداولوا بعض الاخبار المغلوطة والصور المفبركة عن أحمد عدوية، مضيفة "برد على الناس اللي مش عايزة تسكت بس انا هسكتهم وكل واحد تكلم عن زوجي انا هقف لهم بالمستندات و بالقانون ومش هسيب حد الا لما اجيبه واحاكمه".

وقالت "نوسة" :" زوجي تعرض لمحاولة قتل بوضع مواد مخدرة له للنيل منه، بسبب غيرة من احد الأشخاص" ، مشيرة إلى أنها تلقت تهديدات لإسكاتها ولكنها لن تخشى أحد وظلت تتحدث دفاعا عن أحمد عدوية، لذلك قررت الحديث عن الحادث الشهير لكي تحسم الموضوع وكشف الحقيقة للجميع بشأن الإساءة والنيل منه كرجل، خاصة أنه تعرض وقتها لحالة نفسية شديدة وكان يجلس في الشارع بسبب الاخبار المغلوطة.
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