الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسعى لاستعادة الانتصارات عبر بوابة بارما





ويسعى يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاستعادة نغمة الفوز في مباراة اليوم أمام بارما، بعد التعادل أتلانتا بهدف لمثله في الجولة الماضية.





وأهدر فريق يوفنتوس 12 نقطة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث خاص 12 مباراة، فاز في 6 مواجهات وتعادل في 6 آخرين.





ويفقد فريق يوفنتوس لخدمات الأرجنتيني باولو ديبالا في مباراة اليوم بسبب معاناته من إجهاد في العضلات.





ويدخل يوفنتوس مباراة بارما بقائمة تضم كلا من:





حراسة المرمى: بوفون - تشيزني - بنسوليو.





خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - ساندرو - بونوتشي - دانيلو - داراجوسين - فرابوتا - خوان كوادرادو.

خط الوسط: رامسي - ماكيني - أدريان رابيو - كييزا - بنتانكور - بورتانوفا - برنادديسكي - كولوسيفسكي.

خط الهجوك: كريسيتانو رونالدو - دا جراسا - ألفارو موراتا.

في المقابل يطمح بارما في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد بارما في المركز الـ 14 بـ 12 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي فيورنتينا مع هيلا فيرونا، سامبدوريا مع كرتوني.



يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره بارما، اليوم السبت، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب اينيو تارديني، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإيطالي.