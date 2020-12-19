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محافظات

غلق جزئي لطريق الواحات بتقاطعة مع وصلة دهشور لمدة يومين

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:09 م
غلق طريق
غلق طريق
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محمد الصاحى

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ اعمال خط مياه الشرب قطر 200 مم الكائن أمام قريه ريحانه مخرج وصله دهشور الشمالية و تقاطعه مع طريق الواحات نطاق مدينه السادس من اكتوبر وذلك لتأمين تغذيه منطقة مقر النايل سات بمياه الشرب .

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لطريق الواحات و تقاطعه مع طريق وصله دهشور الشمالية من الاتجاهين وذلك لتنفيذ أعمال الحفر اللازمة لتنفيذ خط مياه شرب 200 مم حيث تستمر اعمال الغلق الجزئي حتي يوم الاحد الموافق 20/12/2020 على ان تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة الخامسة صباحا طوال فتره الأعمال و ان تكون على مرحلتين دون تعطيل الحركة المرورية .

ونوهت محافظة الجيزة إن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية المرورية وكافه المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات .

وفي نفس الاطار نفذت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس حملات صيانة مكبرة لأعمده الإنارة المتواجدة بطريق المريوطية بالبر الشرقي اتجاه شبرامنت الهرم والبر الغربي اتجاه سقاره نطاق مركز ابو النمرس وذلك لرفع كفاءة الانارة بالطريق والذي يعد محور مروري هام.

كما انتهت محافظة الجيزة من إجراء تخطيطا مروريا لشارع محمود سامي البارودي بحي العمرانية والذي يعد احد الشوارع المتفرعة من شارع الاهرام ويشهد كثافات مرورية علي مدار اليوم

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