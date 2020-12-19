الإنتاج لم يتوقف.. التجارة تكشف آليات الدولة للحد من تداعيات كورونا على الاقتصاد

قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن هناك الكثير من التحديات التي واجهتها الدولة المصرية في ظل جائحة كورونا، معقبة: "التحديات كانت تصعب على اي مسؤول لتجاوزها"، الا ان مصر والقيادة السياسية قامت نفذت توجيهات مشددة لعدم توقف العملية الانتاجية على مختلف الاصعدة والمجالات حتى لا تتأثر الدولة اقتصاديا بتلك الجائحة.





وتابعت نيفين جامع، خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع، أنه تم زيادة عدد الورديات في المصانع لـ 3 ورديات، لتقليل عدد العمال في الوردية الواحدة، بالاضافة الي هناك قطاعات كانت تحتاج لزيادة الإنتاج ومنها قطاع المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، الي جانب عدم حدوث اي عجز في المستلزمات الطبية بل واستطعنا ان نساعد ونمد بعض الدول الأوروبية بتلك المستلزمات.





وأضافت ان الدولة حرصت على حركة التجارة الدولية ضمانا لعدم فقد الأسواق الدولية التي تتعامل معها مصر، مؤكدة ان التنسيق المستمر بين الوزارات ساعد على خلق العديد من الايجابيات في هذه الفترة رغم تحدياتها.





ووجهت الشكر لرجال الصناعة ورجال الأعمال لوقوفهم بجانب الدولة المصرية ودعم القطاعات الاكثر تآثرا بجائحة كورونا، معقبة: "اذا لم يحدث هذا الدعم منهم كان سيحدث نوع من التباطؤ لعدم قدرة الدولة على تغطية كل هذه المبالغ لسداد العجز في مختلف القطاعات والصناعات".



