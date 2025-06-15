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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إقبال كثيف على فعاليات ودورات مكتبة مصر العامة بالدقي خلال الأيام الماضية

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
جمال عاشور

شهدت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، خلال الأيام الماضية إقبالًا ملحوظًا من الجمهور على أنشطتها الصيفية وبرامجها التدريبية، حيث امتلأت قاعات الورش والدورات التعليمية، ووصلت بعض الكورسات إلى الحد الأقصى من المشاركين، مما أدى إلى إغلاق باب التسجيل مبكرًا في عدد منها.

وتقدم المكتبة، كعادتها في موسم الصيف، مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بداية من الأطفال وحتى كبار السن، وتشمل ورشًا فنية، وندوات ثقافية، ودورات في اللغات، والتكنولوجيا، والبرمجة، وريادة الأعمال، وقد جذبت هذه الأنشطة جمهورًا واسعًا نظرًا لتنوعها وجودة محتواها، بالإضافة إلى تقديم العديد منها مجانًا أو برسوم رمزية.

ومن أبرز الدورات التي شهدت إقبالًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة: دورات ICDL، وبرامج HTML & CSS، وكورس اللغة الكورية المجاني، بالإضافة إلى ورش تعليم الرسم والخط العربي للأطفال، ودورات تدريبية متخصصة في التسويق الرقمي وريادة الأعمال، كما حظيت البرامج التفاعلية التي تُنظَّم بالتعاون مع مؤسسات تعليمية معتمدة باهتمام كبير من الشباب وطلاب الجامعات.

وتقول رانيا شرعان مديرة المكتبة، إن هذا الإقبال الكبير يعكس ثقة الجمهور في المحتوى الذي تقدمه المكتبة، ويدل على الدور المتنامي الذي تلعبه المكتبة كمركز ثقافي وتعليمي متكامل، لا يقتصر على استعارة الكتب، بل يتجاوز ذلك إلى تقديم خدمات معرفية ومجتمعية متقدمة تواكب متغيرات العصر.

وفي إطار هذا النجاح، أعلنت إدارة المكتبة عن نيتها توسيع عدد الورش والدورات خلال الأسابيع المقبلة، لتلبية الإقبال المتزايد، وتوفير فرص أكبر للراغبين في الانضمام، داعيه الأعضاء بالمبادرة بالاشتراك وحجز أماكنهم للاستفادة من الخدمات.

كما يجري العمل على إطلاق فعاليات جديدة مخصصة للنساء، وورش متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي.

يذكر أن مكتبة مصر العامة بالدقي تعد واحدة من أكبر وأهم المكتبات العامة في مصر، واحتفلت هذا العام بمرور 30 عامًا على تأسيسها، وقد نظّمت بهذه المناسبة عددًا من الفعاليات الخاصة، التي لاقت بدورها حضورًا مميزًا وتفاعلًا لافتًا من رواد المكتبة.

مكتبة مصر العامة السفير عبد الرؤوف الريدي موسم الصيف الخط العربي للأطفال التسويق الرقمي

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