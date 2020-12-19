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رياضة

محمد فضل الله: منتخب الشباب لن يواجه أي عقوبات بعد العودة من تونس

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:32 م
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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يسرى غازى
كشف الدكتور محمد فضل الله  المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي عن عقوبة انسحاب منتخب مصر للشباب من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا فى موريتانيا مطلع العام المقبل.

كانت اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" إعتبرت منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين منسحبا من مباراة تونس بداعى عدم إكتمال العدد القانوني لخوض اللقاء بعد إصابة عدد كبير من لاعبى منتخب شباب الفراعنة بفيروس كورونا.
 
قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لا توجد أية عقوبات على منتخب الشباب بعد العودة من تونس إلى القاهرة من جانب مسئولى الكاف وسوف يتم فقط إعتباره خاسرا وخرج من الدور الأول لدورة شمال إفريقيا.

تابع : فى الأصل الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" إعتبر منتخب مصر منسحبا فى المباراة الأولى أمام ليبيا واعتبره مهزوما وتكرر الأمر نفسه أمام تونس استنادا الى عدم اكتمال العدد القانوني نظرا لوجود إصابات بفيروس كورونا بين صفوف لاعبيه.

أضاف: الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين لم يكمل فى الأساس قائمته قبل السفر إلى تونس وقام بتسجيل ٢٨ لاعبا وكان من المفترض قيد ٣٠ وهذا خطأ كبير وتقصير لكون إكتمال القائمة يجعل هناك إمكانية لخوض مباراة ليبيا الأولى فى دورة شمال إفريقيا.

وتساءل الدكتور محمد فضل الله قائلا :  هل الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف منتخب مصر للشباب حدثت فى مصر أم أثناء البطولة؟!! وفى حالة كانت الإصابات فى مصر يكون الخطأ من جانب الاتحاد المصرى لكرة القدم ولو حدث فى البطولة من الممكن أن يكون هناك طلب تحقيق عن أسباب الإصابة.

لفت الدكتور محمد فضل الله إلى أنه فى كل الاحوال سيتم إعتبار المنتخب المصرى للشباب مهزوما فى كافة مباريات الدور الأول بمثل نتيجة مباراته امام ليبيا وأنه خرج من الدور الأول دون صدور أية عقوبات من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ في اتخاذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس، مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، حيث خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل.

وأبدى الاتحاد المصري لكرة القدم استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.

فيما قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي الحقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت إلى عدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.

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