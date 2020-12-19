محمد فضل الله: منتخب الشباب لن يواجه أي عقوبات بعد العودة من تونس

لم يكمل فى الأساس قائمته قبل السفر إلى تونس وقام بتسجيل ٢٨ لاعبا وكان من المفترض قيد ٣٠ وهذا خطأ كبير وتقصير لكون إكتمال القائمة يجعل هناك إمكانية لخوض مباراة ليبيا الأولى فى دورة شمال إفريقيا.

لفت الدكتور محمد فضل الله إلى أنه فى كل الاحوال سيتم إعتبار المنتخب المصرى للشباب مهزوما فى كافة مباريات الدور الأول بمثل نتيجة مباراته امام ليبيا وأنه خرج من الدور الأول دون صدور أية عقوبات من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".