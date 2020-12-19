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أخبار العالم

البيت الأبيض يتراجع عن اتهام روسيا بالوقوف وراء هجوم إلكتروني خطير

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:25 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
ذكرت وكالة "أسويشتد برس" أن البيت الأبيض كان مستعدا ،أمس الجمعة، لإصدار بيان يتهم فيه روسيا بالوقف وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال عدة مؤسسات حكومية مؤخرا، لكن صدرت الأوامر بالتراجع عن الأمر في اللحظات الأخيرة.

وفي تناقض واضح مع وزير خارجيته والمسؤولين الآخرين، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الصين قد تكون وراء الهجوم على المؤسسات الأمريكية، محاولا التقليل من أثره.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "الهجوم الإلكتروني يأخذ حجما في الإعلام أكبر بكثير من حجمه في الواقع.. لقد تم إطلاعي على كل المعلومات وكل شيء أصبح تحت السيطرة"، مشيرا إلى أن الصين قد تكون هي المسؤولة عن عملية القرصنة.

ويأتي ذلك بينما يؤكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن روسيا تقف بشكل واضح وراء الهجوم الإلكتروني الذي استهدف الولايات المتحدة.

وطوال فترة إدارته رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلقاء اللوم على روسيا في معظم الملفات، على رأسها مزاعم التدخل الروسي في انتخابات 2016.

وكشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن هجوم إلكتروني نفذه مجموعة قراصنة يشتبه أنهم مدعومون من روسيا استهدف  وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين.

فيما وصف مسؤول أمريكي كبير رفض الكشف عن هويته أن الاختراق خطير وضار للغاية بالأمن القومي الأمريكي.
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