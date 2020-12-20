لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. 12 طعاما غنيا بفيتامين سي

يعد فيتامين سي من الفيتامينات المهمة التى تساعد فى القضاء على الإصابة بفيروس كورونا وترفع المناعه فى الجسم.

لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعه وغنية بفيتامين سي.

١٢ طعاما غنيا بفيتامين سي...



(١)منتجات الألبان: احرصي على تناول كوب من الزبادي وكوب من الحليب يوميًّا، لإمداد جسمك بالكالسيوم اللازم خلال الثلث الأول من الحمل

(٢) المكسرات: تناول مقدار صغير من المكسرات غير المملحة يوميًّا يساعدك على إمداد جسمك بالبروتين والمعادن اللازمة كالماغنسيوم والزنك تناولي الكاجو واللوز والبندق والسوداني ويمكنكِ إضافة ملعقة عسل نحل إليها أو إضافة أي منها لكوب حليب دافئ.

(٣) المهلبية: من الأطعمة اللذيذة والمفيدة، التي تساعدك كذلك على مقاومة إحساس الغثيان لمذاقها البارد.

(٤) العصائر الطازجة: عصير البرتقال والجزر والجوافة أصدقاؤك في أشهر الحمل الأولى، لمحاربة الإمساك ومكافحة نزلات البرد والأنفلونزا.

(٥) شرائح الخبز المحمصة: يمكنكِ صنعها في المنزل ببساطة عن طريق تقطيع التوست البني أو الأبيض قطعًا صغيرة، ووضعها قليلًا في الفرن، حتى تتحمص مع تمليحها بالكمون والزعتر تناوليها على الإفطار لتقليل إحساس الغثيان والقيء.

(٦)سلطة الفواكه: كل الفواكه بلا استثناء مفيدة خلال الحمل، خاصة الفواكه الغنية بفيتامين "سي" والبوتاسيوم، مثل الفراولة والموز والبرتقال والجوافة والرمان والتفاح.

(٧)العسل الأبيض: ملعقة من العسل الأبيض تعطيكِ مناعة وطاقة لمواصلة يومكِ يمكنكِ إضافة العسل لكوب من الزبادي أو الحليب أو استخدامه في التحلية بديلًا للسكر.

(٨)الخضروات الورقية الغنية بالألياف: مثل الخس والجرجير والبروكلي، سهلة الهضم وتعمل كملين طبيعي وترطب جسمكِ وبشرتكِ وتقيكِ من الجفاف.

(٩) البليلة: كوب من البليلة الغنية بالقمح واللبن يُعد وجبة متكاملة لإفطار الحامل مع تحليتها بملعقة عسل أبيض صغيرة.

(١٠) الفشار (البوب كورن): يمكنكِ تناوله بديلًا عن تناول الأطعمة المملحة.

(١١)البطاطس المشوية: شرائح البطاطس المشوية بالفرن غنية بالعناصر الغذائية الرائعة.

(١٢) سلطة الخضروات بالليمون وزيت الزيتون: تناول طبق من السلطة يوميًّا بإضافة زيت الزيتون ونصف عصير ليمونة، يقيكِ من الإرهاق والأنيميا والجفاف.