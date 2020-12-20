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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:00 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
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إسراء أشرف
تقام اليوم الأحد، 20 ديسمبر 2020، عددا من المواجهات في الدوريات الأوروبية، أبرزها مباراة توتنهام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات:

الدوري الإنجليزي الممتاز

برايتون × شيفيلد يونايتد - 02:00 مساءً - بي إن سبورتس 2 

توتنهام × ليستر سيتي  - 04:15 مساءً - بي إن سبورتس 2 

مانشستر يونايتد × ليدز يونايتد  - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2 

وست بروميتش × أستون فيلا  - 09:15 مساءً - بي إن سبورتس 2 

أبرز مباريات الدوري الإسباني 

إيبار  × ريال مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3

الدوري الإيطالي

انتر ميلان × سبيزيا - 04:00 مساء - بي إن سبورتس 4

ساسولو  × ميلان - 04:00 مساء - بي إن سبورتس 5

أتلانتا × روما - 07:00 مساء - بي إن سبورتس 4

الدوري الفرنسي

ليل × باريس سان جيرمان - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6
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