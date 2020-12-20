مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد، 20 ديسمبر 2020، عددا من المواجهات في الدوريات الأوروبية، أبرزها مباراة توتنهام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني.





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات:



الدوري الإنجليزي الممتاز

برايتون × شيفيلد يونايتد - 02:00 مساءً - بي إن سبورتس 2

توتنهام × ليستر سيتي - 04:15 مساءً - بي إن سبورتس 2

مانشستر يونايتد × ليدز يونايتد - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2

وست بروميتش × أستون فيلا - 09:15 مساءً - بي إن سبورتس 2



